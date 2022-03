Isola dei Famosi, il dettaglio non sfugge: Carmen Di Pietro l’ha fatto davvero

All’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha stupito tutto e l’ha fatto davvero. Il dettaglio non è sfuggito all’occhio delle telecamere.

L’Isola dei Famosi ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca che vede per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi al timone del progetto.

La moglie del Capitano per quest’anno ha voluto un cast bomba e per questo motivo ha scelto di richiamare alcuni personaggi che hanno già provato quest’esperienza in passato. Tra questi è spiccata Carmen Di Pietro, che ha scelto di prendere parte al programma insieme a suo figlio.

La showgirl è stata una delle prime concorrenti a lanciarsi dall’elicottero, ma prima di iniziare il tutto ha deciso di farlo per un’ultima volta e il dettaglio non è sfuggito alle telecamere che hanno trasmesso tutto durante la diretta dell’Isola dei Famosi su canale 5.

Carmen Di Pietro smascherata all’Isola dei Famosi: lo ha fatto davvero

Carmen Di Pietro, insieme a suo figlio e alla coppia composta dal fratello e padre di Belen Rodriguez, che vanno a formare il cast bomba dell’Isola dei Famosi 2022, è stata chiamata a lanciarsi dall’elicottero ma di prima di buttarsi non ha saputo resistere alla tentazione ed ha svelato a tutti ciò che aveva nascosto con fatica poco prima. Che cosa ha fatto?

Prima di lanciarsi dall’elicottero, Carmen ha tirato fuori dal reggiseno dei pezzi di cioccolato bianco ed ha iniziato a mangiarli in maniera molto veloce fin quando suo figlio non l’ha lanciata per iniziare il gioco. “L’ho fatto perché so che vuoi non me lo fate mangiare più” si è giustificata la Di Pietro durante il corso della diretta di canale 5, mentre continuava a mangiare il suo cioccolato bianco.

“Ma ha nascosto un supermercato lì dentro?” si è chiesta stupita Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi, ancora incredule della scena che le si è presentata davanti durante il corso della diretta.

Quest’edizione dell’Isola, siamo sicuri che non avrà nulla da invidiare a quelle precedentemente andate in onda, visto come ha iniziato una delle concorrenti più attese dal pubblico del piccolo schermo degli italiani.