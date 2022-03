Oroscopo 21 marzo 2022: rimontano i Gemelli, sprofonda lo Scorpione

Scopriamo come gli Astri e le Stelle confondono le idee dei segni dello Zodiaco. L’Oroscopo di oggi è chiaro che è essendo quello di inizio settimana, piacerebbe vederlo il più ottimale possibile. Diciamo che entrano in gioco dei transiti che sconvolgono la classifica, ecco i fortunati e i non, ma il resto vale per tutti.

Il cielo è immenso e sconfinato, e noi piccini e fragili dovremmo cercare di conoscerlo un po’ meglio. Non è possibile svelare i misteri dell’Universo, ma quello che è certo è che davanti a tanta grandezza, possiamo perderci per poi ritrovare noi stessi. Con l’obiettivo di incrementare al meglio l’energia della spiritualità, l’Oroscopo di oggi fornisce come sempre grandi consigli, ma alla fine quelli che agiamo siamo sempre noi.

L’Oroscopo di oggi ha in serbo un transito inedito ed inaspettato: Congiunzione Giove-Mercurio! Innanzitutto, è bene sapere che abbiamo a che fare con due pianeti definiti Antagonisti. Condizione data dal fatto che sono estremamente diversi.

Il primo, Giove è il pianeta per eccellenza della crescita e dell’abbondanza. Prende il nome dal Re di tutti gli Dei, ed è chiaro che implica un presagio positivo di fortuna e grandezza personale. Infatti, l’abilità sta proprio nell’avvicinare a sé tutti gli aspetti vantaggiosi, allontanando ogni negatività.

Con il secondo, Mercurio, abbiamo a che fare con il pianeta per antonomasia del pensiero! Quanto può essere forte un’idea? Immensa! Quello che però bisogna riconoscere è che non sempre un ideale si rivela essere costruttivo, perché l’altra faccia della medaglia è un potere distruttivo.

Inoltre, si tratta di una Congiunzione, cioè un Aspetto dei Pianeti, il posizionamento che pone questi ultimi nello stesso punto rispetto lo Zodiaco. Ciò può favorire il dialogo quando gli Astri sono concilianti, e di blocco se antagonisti come in questo caso.

Quindi, cosa accadrà? Ciò che è ben sapere è che i segni dello Zodiaco verranno condizionati da un Transito che aumenta le possibilità di conoscenza, sia a livello intellettuale, che personale. Infatti, le rivelazioni non mancheranno, e la chiarezza porterà le Case Celesti a fare progetti anche duraturi.

E’ chiaro che però non basta conoscere un aspetto, bisogna approfondire le cose. E’ proprio qui che cadranno alcuni segni! Ecco la classifica e chi sono i fortunati e i no.

Oroscopo: grande rimonta per i Gemelli!

Le previsioni allietano molto questi tre: Gemelli, Ariete e Bilancia. Sono tre segni particolari, i cui elementi sono: aria, fuoco e ancora aria, come li utilizzeranno? La bellezza dello Zodiaco sta proprio nella sua varietà, e lo sono abili a trasformare con le abilità che posseggono, la situazione a loro favore. Se il tuo segno è il Cancro è bene che tu sappia che sei il prossimo e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno più lunatico, i Gemelli. La Congiunzione ti rende ancora più brillante e perspicace del solito. Infatti, è proprio sul fronte lavoro che riuscirai ad applicare al meglio queste tue doti, ottenendo grandi risultati. In amore ritroverai la serenità persa. Consigli: se c’è qualcosa che ti disturba, parlane subito e non perdere tempo, cambia ciò che è in tuo potere finché puoi.

Passiamo all’Ariete, il combattente dello Zodiaco che ha da poco compiuto gli anni ed ha inaugurato il ciclo con la luce interiore che possiede. Che tu sia forte non ci sono dubbi, il transito ti favorisce particolarmente nelle relazioni, che si tratti di amore o lavoro, godrai di grandi capacità comunicative che ti faranno avere quello che cerchi. Consigli: se hai stress, trova il modo di ridurlo, perché le sfide per te non finiscono mai.

Che dire della Bilancia? Raffinata e con già delle doti comunicative eccellenti, oggi darai il massimo a livello amoroso. E’ al lavoro che sarai un po’ fiacco, ma è grazie al moto che riuscirai ad avere altre certezze, fondamentali per compiere dei passi importanti che pensi di fare già da un po’. Consigli: non avere fretta, ma comunque non perdere la sicurezza che ogni tanto dimentichi di avere.

Pessime previsioni per lo Scorpione, e non solo!

Truce, inaspettato e sfavorevole è l’Oroscopo di oggi per Leone, Vergine e Scorpione. I tre segni delle Zodiaco i cui elementi sono il fuoco, la terra e l’acqua, stanno perdendo l’energia e le qualità che più li contraddistingue e li rende unici nel loro genere. La Congiunzione vi confonde! Se sei Toro sei subito dopo e dovresti conoscere meglio il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Leone, il Re dello Zodiaco è molto fiacco. Hai bisogno di stare un po’ solo, perché al lavoro tutto ok, ma è sul fronte relazionale che stai collassando. Le ultime verità date dalla Congiunzione ti hanno sconvolto, ma nonostante tutto c’è ancora qualche buco nella trama. Consigli: approfondisci ciò che ti sembra poco evidente, potresti avere alte sorprese con le quali fare i conti.

Passiamo alla Vergine, pragmatica quanto basta per confermare il periodo di declino. Non si tratta solo di amore, anche al lavoro vivrai delle tensioni che ti faranno scattare. Sarà che per il transito improvviso non eri pronta a certe situazioni inaspettate? Consigli: prenditi altro tempo per ponderare le tue scelte, non te ne pentirai, meglio piano e sano, solo così andrai lontano.

Concludiamo con lo Scorpione, l’enigmatico dello Zodiaco è sotto un treno. In amore hai perso la tua passionalità perché le cose stanno andando in una direzione che ti fa soffrire. Mentre al lavoro le dispute sembrano essere all’ordine del giorno. Consigli: il moto ti rinvigorisce il pensiero, devi essere tu a concretizzare al meglio le decisioni che prendi, se non sei sicuro, aspetta.