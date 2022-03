Francesca Chillemi, altro che Can Yaman: la foto che cancella tutti i gossip

Francesca Chillemi, con una foto pubblicata sui social, cancella tutti i gossip che l’hanno travolta e accostata a Can Yaman.

Francesca Chillemi, con una semplice foto pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram, cancella tutti i gossip che, nelle ultime settimane, l’hanno accostata a Can Yaman. L’ex Miss Italia e l’attore turco sono i protagonisti di una nuova fiction tal titolo “Viola come il mare”. Sul set, tra Can e la Chillemi è nato un bel rapporto d’amicizia che, tuttavia, ha dato vita ad alcuni pettegolezzi sul loro rapporto.

Negli ultimi giorni, ad alimentare nuovi pettegolezzi è stata una foto pubblicata dall’attore turco. Su Instagram, Can Yaman ha condiviso una foto in cui è con l’ex Miss Italia scrivendo delle parole ricche di stima e d’affetto che hanno scatenato nuovi rumors che, tuttavia, sono stati messi a tacere dalla stessa Chillemi.

Francesca Chillemi zittisce il gossip su Can Yaman: la dedica al compagno Stefano Rosso

Dopo aver vinto Miss Italia, Francesca Chillemi è riuscita a realizzare il sogno di diventare un’attrice, ma è anche riuscita a realizzare i suoi sogni personali diventando mamma. L’interprete di Azzurra di Che Dio ci aiuti, la fiction che tornerà in onda con una nuova stagione, ma con tante novità, da anni, vive una storia d’amore importante con Stefano Rosso da cui ha avuto la figlia Rania.

il mondo del gossip, tuttavia, si è scatenato dopo la pubblicazione, da parte di Can Yaman, della foto che vedete qui in alto. “Viola come il mare, ma bella come il sole“, ha scritto l’attore turco nella didascalia che accompagna lo scatto. L’attore, giocando sul titolo della fiction che lo vede protagonista insieme all’ex Miss Italia, si è lasciato andare ad un complimento per la collega.

A mettere a tacere gossip e pettegolezzi ci ha pensato la Chillemi. Molto discreta e riservata, l’ex Miss Italia condivide pochissimo della propria vita privata proteggendo la privacy del compagno e della figlia. In occasione della Festa del papà, però, ha deciso di fare un’eccezione pubblicando, tra le storie del proprio profilo Instagram, la foto che vedete qui in basso.

Quella scelta dalla Chillemi per fare gli auguri al compagno Stefano Rosso è una foto in bianco e nero in cui stringe tra le braccia la piccola Rania, il frutto del loro amore. Una foto semplice quella condivisa dall’ex Miss Italia, ma che esprime tutto l’amore che nutre per la propria famiglia.