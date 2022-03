Test: il tuo mese di nascita corrisponde ad un fiore che rivela chi sei

By

Il tuo mese di nascita corrisponde ad uno specifico fiore che rivela alcuni aspetti nascosti del tuo carattere. Scopri chi sei con questo test

Il nostro compleanno è forse la data più importante per noi. La data di nascita rivela anche alcuni aspetti del nostro carattere di cui non siamo a conoscenza.

La nascita rappresenta un momento speciale e da questo si basa il nostro segno zodiacale, ad esempio, che esplicita caratteri della nostra personalità.

Anche i fiori hanno un loro linguaggio e ognuno di loro simboleggia qualcosa di specifico e unico. Ecco che oggi uniamo la natura con la nostra nascita con il test del mese di nascita. Scopri quale simbolo nasconde e cosa rivela della tua personalità

Test del mese di nascita: scopri chi sei partendo dal fiore del tuo compleanno

In questo test del mese di nascita scegli il fiore che corrisponde al tuo compleanno. Leggi poi il messaggio che nasconde e scopri chi sei veramente.

Lasciati andare e impara a conoscerti.

1) Novembre/Febbraio –> Giglio

Questo fiore simboleggia la purezza e la bellezza e ci rivela che sei una persona tranquilla e buona.

Hai tanta forza dentro di te e sai come ammaliare anche gli animi più chiusi.

Sei creativa, dinamica, hai una mente aperta e voglia d’imparare. Ti piace creare nuovi progetti, ma non sei molto bravo nel portali a termine. Hai bisogno di un team da motivare così da stimolare anche te stesso.

2) Luglio/Settembre –> Rosa nera

Sei unica e rara, come la rosa nera. Inoltre, ti piace tutto ciò che è misterioso e elegante. Il tuo carattere è fuori dal comune e, per questo, ha difficoltà nel seguire le regole.

Odi quando ti impongono pensieri e idee che non sono tuoi, perché hai il bisogno continuo di sentirti libero ed indipendente.

Sei testardo ed è difficilissimo farti cambiare idea.

Cerca di aprirti un po’ di più sia a delle nuove esperienze mai provate, ma anche con altre persone. Devi solo fidarti un po’ di più e lasciarti andare.

3) Agosto/Gennaio –> Orchidea

Il tuo fiore è molto facile da trovare, perché cresce e fiorisce in molti tipi d’ambiente. Così come l’orchidea, anche tu ti senti parte del mondo.

Sei una persona straordinaria capace in quasi tutto quello che provi a fare. Prima di iniziare qualsiasi tipo di progetto, raccoglie le tue energie per focalizzare bene il tuo obbiettivo, concentrarti e riuscire in tutto.

Sai anche consigliare molto bene, infatti i tuoi amici vengono sempre da te quando hanno bisogno d’aiuto. Hai un occhio critico e sai come risolvere semplicemente qualsiasi tipologia di problema.

4) Dicembre/Ottobre –> Amaryllis

Il tuo fiore, che rappresenta la bellezza, ci rivela che sei una persona socievole che ha il continuo bisogno di trovarsi in compagnia di qualcuno. I tuoi amici ti adorano, perché hai una personalità unica e che è sempre disponibile.

Sai anche consigliare molto bene, perché sai calibrare bene le parole. Non dici mai una cosa fuori posto. Qualsiasi problema ti rivelano, tu non giudichi, ascolti, mantieni il segreto e motivi.

5) Marzo/Giugno –> Rosa

La tua virtù più grande è la generosità sia materiale, ma anche di disponibilità di tempo. Come il tuo fiore, anche te hai delle spine che ti servono per difenderti quando ne hai bisogno.

Quando si tratta d’amore, sei un po’ troppo esigente. Hai bisogno di un continuo sostegno dal tuo partner per sentirti al sicuro e amata.

Anche tu ami proteggere i tuoi cari e dai il giusto valore e cura a tutto ciò che fai e fanno per te.

6) Aprile/Maggio –> Tulipano

La stagione in cui sei più forte e ricco d’energia è la primavera. Il tulipano simboleggia l’amore perfetto.

La tua sensibilità ti porta ad essere una persona affettuosa, dolce e amante delle coccole.

La tua vita si muove in base all’amore e quando ami, fai di tutto per il tuo partner. Hai difficoltà nell’aprire il tuo cuore, ma quando lo fai ti doni totalmente.

Impara solo a fidarti di più di te stessa, perché sei unica