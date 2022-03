Pierpaolo Pretelli, inedita confessione su Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli torna di nuovo a parlare di Elisabetta Gregoraci, e spiega in che rapporti sono oggi. È trascorso un anno dalla storia avuta al Grande Fratello

Dopo aver avuto esperienze importanti a Striscia la Notizia (come “velino”) e soprattutto al Grande Fratello, il buon Pierpaolo Pretelli si è data una sua dimensione piuttosto efficace nella tv italiana. Lo abbiamo visto per lungo tempo a “Domenica In”, e sembra essersi indirizzato verso una carriera interessante. Il ragazzo, indubbiamente bellissimo e simpatico, è noto per essere il fidanzato di Giulia Salemi, conosciuto proprio all’interno della casa del GF Vip.

La loro relazione è molto salda, ma i fan del reality ricorderanno che prima di legarsi alla Salemi, Pierpaolo aveva avuto una breve storia con Elisabetta Gregoraci, la “super vip” dell’epoca, ex moglie di Flavio Briatore. Questa situazione ha portato a molti scontri e polemiche, sia tra la Gregoraci e Giulia Salemi, ma anche tra Elisabetta e lo stesso Pierpaolo.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, arriva il chiarimento su cosa ne è stato del loro rapporto

I due, tra molti attacchi e frecciate, non sembrano essersi lasciati bene. Chiaramente, anche a causa della sua relazione con la Salemi. Effettivamente, Petrelli sembra molto felice e non sembra avere alcuna nostalgia per la pur affascinante showgirl calabrese. Le strade di questi due personaggi si sono divise, e ognuno sta andando per la propria strada.

Pierpaolo ha un figlio nato da una relazione precedente con Ariadna, e adesso i suoi pensieri sono rivolti soltanto al piccolo Leonardo, che si è legato molto anche a Giulia Salemi. Lei è diventata ormai un’apprezzata conduttrice e influencer, e senza voler strafare è entrata in punta di piedi nella famiglia Pretelli e si sta conquistando un posto importante negli affetti del fidanzato. A questo punto non resta che aspettare le nozze…