Ex Uomini e Donne si racconta: “Oggi sono cambiata profondamente”

Si tratta della bellissima dama romana dagli occhi color cielo, Valentina Autiero! L’ex volto di Uomini e Donne è sempre stato molto amato dal pubblico, non solo per il suo aspetto, specialmente per il carattere forte e tenace. Nonostante il suo modo di essere determinato, anche lei ha passato un periodo buio che confessa.

“Al momento sono single, dopo una conoscenza fugace questa estate sono tornata single. Sono anche, diciamo triste, a livello sentimentale, poiché ho proprio fame d’amore e di serenità emotiva. Soprattutto il periodo del lockdown mi ha molto provata: stare da soli per due anni e mezzo mi ha lasciato una gran voglia di trovare un compagno sincero e serio.

Non mi dispiacerebbe tornare ad Uomini e Donne, in questo momento soprattutto: il periodo del Covid-19 mi ha cambiato profondamente. Sono più tollerante, ho imparato ad eliminare cose e persone negative. Sarebbe per me una rinascita e una rivincita personale.”

