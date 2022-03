Ricordate com’era Maria De Filippi da giovane? Spunta l’inedita foto

Negli studi di Domenica In abbiamo scoperto com’era Maria De Filippi da bambina con una foto molto tenera, risalente ai tempi della scuola

Ormai la definizione di “regina della tv” è diventata inflazionata. Forse Maria De Filippi è qualcosa di più. Una capacità molto profonda di entrare nel cuore degli spettatori presentando programmi molto diversi tra loro, ma tutti con una matrice che li caratterizza. E soprattutto, con uno straordinario successo. Tanto che la moglie di Maurizio Costanzo ha fondato una importantissima casa di produzione, che è praticamente una sorta di fortezza.

Solida e ambita da tutti i personaggi della tv. Perché lavorare con Maria significa avere una enorme visibilità, e di conseguenza grandi possibilità di fare successo. Nonostante la sua aria un po’ fredda e un carattere che in apparenza sembra chiuso, la presentatrice ha un cuore grande che mette in campo soprattutto a “C’è Posta per te”, dove con una grande opera di empatia e sensibilità prova a far ricongiungere persone che hanno litigato in maniera molto seria.

Maria De Filippi da bambina: la foto ai tempi della scuola è emozionante

Stasera la vedremo con il suo “Amici” in edizione serale, mentre mercoledì toccherà il debutto per “Ultima fermata”, il suo nuovo programma che parla di coppie in crisi che si mettono faccia a faccia per affrontare i loro problemi. Di recente è stata ospite di Mara Venier negli studi di Domenica In. Le due conduttrici sono legate da una profonda amicizia, e la De Filippi ha accettato con piacere l’invito. L’occasione è stata un’intervista molto bella, nella quale la presentatrice Mediaset si è raccontata cuore aperto, parlando anche della sua infanzia.

Per questo c’è stata l’occasione per vedere alcune foto inedite, nelle quali si vede una Maria De Filippi bambina, all’epoca della scuola. Una foto in bianco e nero emozionante, dove si riesce a riconoscere la fisionomia della conduttrice, che nel frattempo è diventata una donna affascinante, e non solo per la sua intelligenza. E stasera il suo pubblico la aspetta su Canale 5 con il suo talent di successo.