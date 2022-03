Confessione choc prima dell’Isola dei Famosi: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso”

L’Isola dei Famosi sta per ripartire. Da lunedì 21 marzo avrà inizio il viaggio in Honduras condotto anche quest’anno dalla bellissima Ilary Blasi in prima serata su Canale 5.

Il cast definitivo è uscito allo scoperto ed un futuro naufrago, prima di partire per questa nuova avventura, ha fatto una confessione choc sul suo matrimonio.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

La confessione choc di Marco Melandri prima di partire per l’Isola dei Famosi: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso”

Marco Melandri, campione di Moto GP, è protagonista di una forte indiscrezione sulla sua famiglia e vita privata. Il 39enne sta per partire come naufrago all’Isola dei Famosi, ma ecco che svela la confessione choc.

Stanno circolando delle voci sul suo matrimonio. Marco è sposato dal 2009 con Manuela Raffaeta, ma alcuni rivelano che il campione abbia un’amante da anni.

A rivelare ciò è Deianira Marzano che smentisce il fatto che Melandri abbia la famiglia del Mulino Bianco.

L’indiscrezione è uscita allo scoperto e Marco ci tiene a far chiarezza. Tramite il suo profilo Instagram, il naufrago rivela la confessione choc e mette a tacere tutti i gossip.

Pubblica due scatti: uno con sua moglie e sua figlia e il secondo con un’altra donna non nota.

“Il primo è uno scatto familiare, da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Poi c’è una foto con AM, la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia” confessa Marco svelando la fine del suo matrimonio.

“Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione” rivela il campione di Moto GP e racconta: “Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente“.

“Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. E ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili” commenta Marco.

Mentre esce una gaffe clamorosa sull’Isola dei Famosi, il naufrago continua a spiegare cosa è accaduto nella sua vita privata.

“Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. La Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mani anzi che in conflitto anche quando aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia” racconta il campione e spiega cosa è accaduto con AM: “Una ragazza brillante dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava“.

“Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre” si sfoga Marco e conclude carichissimo: “Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso“.

Marco Melandri, prima di partire per l’Isola dei Famosi, svela tutta la verità. La confessione choc lascia di stucco i fan del campione, ma ha parlato sinceramente spiegando bene tutto quello che è accaduto. Sono sicura che verrà perdonato velocemente