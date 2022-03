Quali sono i segni zodiacali con la testa sulle spalle? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali con la testa sulle spalle. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Ogni segno ha le sue caratteristiche. Ci sono i segni più impulsivi, quelli che ragionano di più e poi ci sono quelli che tengono per tutta la vita la testa sulle spalle. Oggi parleremo proprio di queste persone. Si tratta di coloro che hanno un senso del dovere molto alto, prendono tutto in maniera molto seria e, tranne casi rari, riescono sempre a vivere un’esistenza piena di successi.

C’è chi mette in mostra tutto ciò che riguarda il proprio carattere e chi, al contrario, è più introverso. Non si tratta del desiderio di non far scoprire i propri pregi o difetti, è una questione di stile e cultura. Attraverso queste classifiche potrai scoprire quali sono i segni zodiacali dai quali tenerti alla larga e, invece, quali sono quelli che si avvicinano ai tuoi standard preferiti.

I segni zodiacali con la testa sulle spalle

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni zodiacali che commettono più peccati e quali sono i segni zodiacali più corretti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco con la testa sulle spalle. Ecco la classifica dei primi tre.

Toro: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non deludono mai le aspettative perché sono molto affidabili. Quando una persona del segno del Toro fa una promessa, non c’è nulla che possa impedirgli di mantenerla. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco agisce sempre nella maniera giusta, con tanta responsabilità.

Cancro: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano prendersi cura degli altri e lo fanno sempre con tanto entusiasmo. Il Cancro è un segno molto responsabile, non è un caso se spesso i politici più importanti appartengono proprio a questo segno zodiacale. Il segno del Cancro vive la propria esistenza occupandosi delle esigenze altrui.

Vergine: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un senso del dovere molto forte. Il segno della Vergine ritiene che le persone debbano essere sempre responsabili. Per questo motivo, la Vergine prova sempre a dare il buon esempio, provando ad essere il riferimento positivo per gli altri. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è capace di gestire bene l’ansia e quindi risulta sempre molto affidabile.