Spunta la verità su Soleil Sorge: rimandata prima della Pupa e il Secchione

Soleil Sorge, influencer di origine sud americana, è stata una delle protagonista di questo Grande Fratello Vip.

Amata o odiata, la gieffina si è fatta conoscere a tutto tondo e, in tutte le puntate, è riuscita a conquistarsi almeno una mezz’ora tutta per sé.

Proprio per il suo modo di fare carismatico, forte e provocatore, Soleil guadagna un posto alla Pupa e il Secchione ancora prima di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Barbara D’Urso la sceglie come opinionista insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Ma spunta fuori la verità sulla Sorge e a rivelarlo è una donna che non sempre si è dimostrata una sostenitrice dell’influencer. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha rivelato

Soleil Sorge, uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ancora prima della semifinale, adesso è piena di impegni come opinionista per La Pupa e il Secchione.

Mentre spunta tutta la verità sul fidanzato Carlo, l’influencer ha guadagnato approvazione, ma ne ha anche perse molte. Il suo carattere non è affatto facile, ma chi la sostiene le è sempre stata fedele fin dalla sua prima apparizione in tv come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne.

Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip 6, rivela una verità inedita sulla Sorge, dopo aver commentato senza mezzi termini il GF Vip con Sonia Bruganelli. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è tutto vero.

La Volpe partecipa ad un’intervista per RTL 102.5 News nella trasmissione radiofonica Trends & Celebrities. Protagonista di questa puntata è l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, che doveva entrare al Grande Fratello Vip a gara cominciata.

Alla fine, Giulio non viene scelto, ma al suo posto troviamo Alessandro Basciano, Biagio D’Anelli e Federica Calemme.

Raselli si rivela molto dispiaciuto per questa mancata opportunità, ma Adriana in ascolto lo rincuora subito.

Sicuramente Giulio avrà un’altra opportunità, come è successo anche a Soleil Sorge.

“Che io sappia, anche Soleil avrebbe dovuto essere protagonista l’anno scorso, invece ha dovuto attendere” rivela la Volpe e aggiunge: “Guarda ora che successo ha“.

Questo vuol dire che non è mai detta l’ultima al Grande Fratello Vip. Soleil era sicuramente già nota ancora prima di entrare al GF Vip, anche perché ha partecipato a molti reality, come Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

Giulio Raselli ha molta speranza dopo aver scoperto tutta la verità sulla Sorge