Dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne? Spunta la verità

Spunta la verità su un vippone: dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne?

Il Grande Fratelli Vip è finito esattamente una settimana fa. La vincitrice di questa lunghissima edizione è Jessica Selassié, principessa etiope che ha imparato ad amarsi per quello che è e a riscoprirsi Donna.

Questa sesta edizione del reality show ha portato a casa tanti ascolti costanti durante tutti e sei i mesi.

I telespettatori hanno conosciuto e ritrovato dei personaggi famosi e, come sempre, si sono molto affezionati.

Tra alcuni di questi troviamo un vippone che ha partecipato al GF Vip 6 e che sembrerebbe pronto per Uomini e Donne. A svelarlo è proprio lui durante un’intervista, ma scopriamo di chi si tratta

Antonio Medugno è uno dei concorrenti che ha partecipato al Grande Fratello Vip 6. Il ragazzo, di origine napoletana, entra nella Casa presentandosi come modello e tiktoker, ma mostra molto più di sé.

Ai giorni d’oggi, quando senti parlare di influecer quasi tutti gli interlocutori storcono un po’ il naso, perché credano che non sia vero, che sia un’esagerazione o che comunque non facciano niente se non due balletti sui social.

Per Antonio è andata esattamente così quando è entrato nel reality show, ma ha dato prova di non essere coerente con questo pregiudizio.

Medugno si è mostrato nelle sue fragilità, si è raccontato a cuore aperto e si è dimostrato sincero, un amico fedele e un’ottima spalla.

Ha anche raccontato di aver sofferto di disturbi alimentari. Questi ribussano alla sua porta nel GF Vip, ma Antonio stringe i denti e vince anche questa battaglia.

Arrivato ad un passo dalla finale, l’ex gieffino porta a casa grandi numeri e consensi, finendo per essere uno dei personaggi più amati di quest’anno.

Finito il GF Vip, Antonio è ospite in vari programmi televisivi e SuperGuidaTv lo invita per un’intervista.

Per prima cosa, parla di Clarissa Selassié, sorella minore delle Princesse, con cui ha avuto un flirt prima di entrare nella Casa.

“Con Clarissa ci siamo chiariti. Non avevamo avuto nessun confronto fino a lunedì. In questo momento della mia vita non voglio legami, perché ho avuto una delusione molto grande quando sono uscito dalla Casa” racconta Medugno e continua: “Preferisco dedicarmi al mio lavoro e vorrei realizzare i miei obbietti. Con Clarissa c’è un rapporto d’amicizia, ci siamo sentiti al telefono. Le voglio bene, mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto“.

Antonio che lancia frecciatine al veleno verso alcuni ex gieffini, zittisce tutte le indiscrezioni anche in merito alla sua storia con l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia D’Urso.

Durante la puntata di Verissimo, l’ex gieffino racconta di una ragazza misteriosa e i fan avevano subito pensato a lei, ma non è così.

L’intervista poi si sposta su Delia Duran, modella e moglie d’Alex Belli, con cui Antonio aveva stretto un ottimo legame.

“Delia è una delle donne più belle che abbia mai conosciuto. Fin dal primo giorno in cui sono entrato ero a conoscenza del suo rapporto con Alex e delle difficoltà che stava attraversando” confessa Medugno che rivela anche di averla vista vulnerabile e che aveva notato un avvicinamento da parte di lei.

“Non rimpiango nulla di quello che ho fatto. E’ stata più Delia a volersi spingere oltre, ma in quel caso sarei staro un burattino di entrambi” commenta sinceramente il tiktoker.

Per quanto riguarda Soleil, sulla quale spunta tutta la verità sul fidanzato Carlo, Medugno rivela: “C’è un amicizia bellissima e un rispetto reciproco. Soleil è una di quelle poche persone che mi hanno capito tra le righe. Prima di dare un giudizio è sempre venuta da me per confrontarsi. […] E’ una ragazza carismatica, vera. Purtroppo si è trovata ad essere usata come pedina nella storia tra Delia e Alex. Non vedo l’ora di lavorare insieme con lei. Abbiamo dei progetti insieme“.

Ma ecco che l’ex vippone svela tutta la verità. Da gieffino al GF Vip 6 a cavaliere a Uomini e Donne? La risposta arriva direttamente da lui.

“Finora mi affascina più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare ad un altro reality. Un’occasione che coglierei al volo considerando che in questo momento della mia vita non ho neanche dei legami” confessa l’ex gieffino.

Spunta la verità da parte di Antonio Medugno. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il tiktoker non disdegna la possibilità di partecipare a Uomini e Donne.

Come lui, sicuramente anche tante ragazze sperano di un suo ritorno in studio per poterlo andare a corteggiare