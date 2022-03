Divertiamoci insieme! Ti mostriamo la foto di una dolcissima bambina, adesso naufraga all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è iniziata. Dopo mesi di attesa, i primi naufraghi sono atterrati in Honduras accompagnati dalla voce e dalla conduzione della bellissima Ilary Blasi.

Al suo fianco, troviamo come opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

E’ tutto pronto, la gara è iniziata e i concorrenti si mostrano già agguerriti, tonici e pronti per la prova costume. Quest’anno la produzione ha puntato sia su naufraghi che gareggiano da soli, ma anche tante coppie hanno deciso di partecipare.

Speriamo solo che questa edizione si dimostri un po’ più proficua di ascolti rispetto all’anno scorso.

Ma adesso divertiamoci un po’. Vi abbiamo mostrato il volto di una tenerissima bambina. Guardatela attentamente e provate ad indovinare di quale naufraga appena sbarcata si tratta.

Ci siete arrivati? Sia che la risposta sia sì che no, scopriamo insieme di chi si tratta e quale è la sua storia

Riconosci questa bambina? Si tratta di Floriana Secondi, ora naufraga all’Isola dei Famosi

Ebbene sì, la bambina nella foto è proprio Floriana Secondi. Devo dire che non è cambiata di molto nel crescere. Questo sorriso sdentato, ma pieno di allegria è difficile da confondere.

Floriana Secondi è un personaggio famoso divenuto noto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003. Nata a Roma nel 1977, la naufraga prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia faceva la cameriera e l’animatrice.

Ha sempre saputo come conquistare tutti, perché Floriana è così come la vedi: sorridente, ironica e sincera.

Inoltre, la gieffina raccontò di un passato veramente tosto: sua madre era tossicodipendente e per questo, Floriana venne mandata in collegio con le suore.

All’inizio degli anni 2000, la Secondi entra a far parte del cast del GF e riesce a vincere il reality show proprio per il suo carattere.

Capello corto, sbarazzino e biondo, incorniciano il viso dell’iconica Floriana.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, la ragazza partecipa anche a La Fattoria e piano piano, diviene un’opinionista televisiva.

Per quanto riguarda l’amore, Floriana si sposa con Mirko Fantini da cui ha anche un figlio di nome Domiziano. La separazione arriva e dopo delle storie toste con l’imprenditore Daniele Pompili e poi con il ballerino Khaled Shaban più giovane di lei, adesso la naufraga è single.

Sono passati quasi venti anni dal Grande Fratello, ma la Secondi è sempre uguale. Nella diretta dell’Isola dei Famosi, mentre Carmen Di Pietro viene beccata in fragrante, Floriana si mostra sempre atletica e molto tonica. Non vuole proprio perdere.

L’aspetto che è più cambiato con il passare degli anni è sicuramente l’acconciatura. Dred, rasta, treccine, extension, ricci: tutti questi tipi di hairstyle hanno aiutato a far maturare Floriana. Sempre rigorosamente biondi, anche se ha ceduto a qualche mèche di colore castano.

Visualizza questo post su Instagram UN POST CONDIVISO DA L’ISOLA DEI FAMOSI (@ISOLADEIFAMOSI)

Ma adesso, la naufraga resisterà a non giocare più con i suoi capelli in Honduras? Floriana Secondi è sbarcata e io già la amo.

E diciamocelo: è ancora una bambina sorridente solo che adesso si trova all’Isola dei Famosi