Volano stracci tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi per un motivo assurdo

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già iniziano le prime antipatie. Ilary Blasi, con un look “semplice” presenta la prima puntata di questa edizione e si diverte insieme ai telespettatori nel vedere il lancio dall’elicottero dei naufraghi.

Alcuni concorrenti sono appena sbarcati, ma ne arriveranno ancora nella prossima puntata. In costume, al caldo e con i mosquitos pronti a pizzicarli, i coraggiosi si riuniscono tutti nella famigerata Palapa. E’ da qui che commenteranno il loro percorso, i litigi e, soprattutto, faranno le nomination.

A proposito proprio di nomination, durante la diretta dell’Isola dei Famosi due naufraghi si trovano contro e il motivo è assurdo.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Litigio per Jeremias Rodríguez all’Isola dei Famosi: il motivo è assurdo

Jeremias Rodríguez, fratello di Belen, sbarca in Honduras e già prova dell’astio nei confronti di un naufrago. Si tratta di Nicolas Vaporidis, attore protagonista di film come “Notte prima degli esami“.

Mentre Jeremias si trova all‘Isola dei Famosi in coppia con suo papà Gustavo, Nicolas fa coppia con la seducente modella Estefania Bernal.

Mentre un ex gieffino sta pensando se volare verso l’Honduras o meno, la tensione in Palapa è palpabile.

Carmen di Pietro viene beccata in fragrante all’Isola dei Famosi e intanto Nicolas Vaporidis guadagna l‘immunità in puntata e quindi non può essere nominato. Jeremias si perde questo tassello e, nel momento in cui deve rivelare chi vuole mandare all’eliminazione, nomina proprio l’attore.

La motivazione è leggermente assurda, ma il Rodríguez ha le sue ragioni. “Nomino Nicolas, perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato” rivela il naufrago e aggiunge innervosito: “Anche dopo, ho cercato il suo sguardo, ma non mi ha mai guardato“.

Per ovvi motivi, la nomination non è valida, ma è evidente che la situazione sia già veramente tesa.

Inoltre, Vaporidis si è presentato single in Honduras, ma il portale di gossip Dagospia ha rivelato tutt’altro.

“Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis gareggia tra i single, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo. Verrà a galla la verità?”: si legge sul sito di gossip.

C’è già tanto mistero all’Isola dei Famosi. Jeremias Rodríguez attacca Nicolas Vaporidis che a sua volta rivela di non avere una fidanzata, ma il web dice tutt’altro.

Forse il fratello di Belen ci ha visto lungo e si è inventato questo motivo assurdo per attaccarlo da subito.

La verità la scopriremo solo continuando a seguire il reality show