Uno di noi sta mentendo, la decisione definitiva sulla seconda stagione

Uno di noi sta mentendo ha ottenuto un notevole successo nelle ultime settimane. Ci sarà una seconda stagione? Ecco la decisione di Netflix

Uno di noi sta mentendo (One of Us Is Lying nella versione inglese) è una serie televisiva che ha appassionato moltissimi spettatori negli ultimi mesi. Questa serie televisiva è stata trasmessa da Peacock TV negli Stati Uniti d’America a partire dall’ottobre 2021, mentre è arrivata in Italia su Netflix quest’anno. Gli otto episodi della prima (e fino ad ora unica) stagione sono stati caricati il 18 febbraio di quest’anno.

Si tratta di un thriller ambientato in una scuola superiore statunitense. La morte di un alunno mette nei guai quattro suoi compagni di classe, i quali saranno coinvolti in diverse avventure con l’avanzare degli episodi. I colpi di scena a sorpresa e le continue novità inserite nella sceneggiatura rendono questa serie molto ritmata. Questo è stato il segreto del suo successo nelle ultime settimane.

I protagonisti principali sono Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, Cooper Van Grootel, Barrett Carnahan, Jessica McLeod, Mark McKenna e Melissa Collazo. Dopo alcune indiscrezioni sul prosieguo della produzione, è arrivata la decisione definitiva. Ci sarà una seconda stagione? Rivedremo nuovamente il “club del delitto” all’opera l’anno prossimo? Per scoprirlo non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

Uno di noi sta mentendo, la seconda stagione ci sarà

Il grande successo ottenuto da Uno di noi sta mentendo ha costretto Netflix a riflettere sulla produzione di una seconda stagione. Dopo alcune voci discordanti che hanno fatto preoccupare i fan, è arrivata la decisione definitiva. La seconda stagione ci sarà, adesso è ufficiale. Così come è accaduto per altre serie televisive, i produttori hanno aspettato un po’ prima di fare l’annuncio, mandando in ansia gli appassionati.

Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2022 e la messa in onda è prevista entro e non oltre l’autunno del prossimo anno. È probabile che Uno di noi sta mentendo non vada oltre la seconda stagione. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, infatti, gli autori avrebbero intenzione di scrivere una seconda e ultima stagione, senza dilungarsi troppo. Il timore è quello di non riuscire a ripetere il successo della prima stagione troppo a lungo.

Questa serie televisiva è tratta da un romanzo di Karen M. McManus. Nel romanzo non c’è un continuo, quindi questa volta gli autori dovranno partire da un foglio completamente bianco per scrivere la seconda parte dello show. Le riprese della prima stagione sono state effettuate per intero a Vancouver, in Canada, nel 2019. Non è ancora stata ufficializzata la location nella quale sarà girata la seconda stagione della serie ma è molto probabile che la troupe resterà ancora in Canada.