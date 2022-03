Oroscopo 23 marzo 2022: super Sagittario, perdente la Vergine

L’Oroscopo è una scoperta giorno per giorno. Le Stelle e gli Astri si incastrano e stravolgono il cielo dello Zodiaco, specialmente quando due pianeti come Mercurio e Nettuno si incontrano. Ecco come verranno condizionati i segni più fortunati e gli sfortunati della giornata.

Il cielo è meraviglioso, se solo sapessimo apprezzarlo come dovuto. L’uomo si sente al centro di tutto da sempre, ma in realtà sappiamo benissimo quanto siamo insignificanti rispetto a tutto l’Universo. L’Oroscopo è fondamentale per approfondire aspetti profondi dell’animo delle persone, ma non è un ricettacolo di regole da seguire. Con l’analisi di oggi, cerchiamo di comprendere come i fortunati dovranno agire, e quali dritte ci sono per gli sfortunati nel resto della classifica. Il Transito di oggi è Congiunzione Mercurio-Nettuno.

La bellezza della crescita interiore non sta nel non commettere errori, ma nell’oltrepassarli. Si sa, si sbaglia e si feriscono le persone a noi care a volte, e per questo non si deve perseverare. La vera svolta sta quando si cade in errore, ma ci si rialza in tempi da record e si agisce per dare il massimo. L’Oroscopo cercherà di dare qualche consiglio proprio in relazione alla razionalità e all’irrazionalità.

Siamo in questa condizione paradossale a causa di Mercurio e Nettuno, i due pianeti che riguardano il pensiero e l’illusione. Entrambi viaggiano e scontrandosi si pongono in posizione di “antagonisti”. Questo causa un blocco, perché da una parte abbiamo la forza delle idee logiche, e dall’altra quella del sogno indefinito.

La condizione genera di conseguenza delle difficoltà per i segni nel riuscire a risolvere alcune questioni. Le avversità si manifestano ogni giorno, ma si alza il livello di complessità proprio a causa di questo dispiegarsi di forze potenti che in alcuni casi provocheranno tanta distruzione e pochissima costruzione.

L’arma vincente è anche quella più rischiosa: l’istinto. C’è chi ce l’ha per natura, e chi invece ancora dopo tanto cadere in errore, non riesce a maturarlo come dovuto. Infatti, nella classifica vedremo i fortunati della giornata che riusciranno a cavarsela nonostante il moto, e i peggiori che invece vivranno dei brutti momenti.

Oroscopo: una giornata da campioni per il Sagittario

La sorpresa sconvolge tutti, perché l’amico Sagittario rimonta, e con lui anche l’Aquario e la Bilancia. Tutti e tre rappresentano una squadra vincente ed ottimista proprio per l’atteggiamento maturato negli ultimi tempi. Tre segni di fuoco, aria e ancora aria, ecco come affronteranno le avversità oggi. Successivamente ci sono i Gemelli che devono approfondire le previsioni che li riguardano.

Iniziamo dall’ottimista, il Sagittario. L’amore regna sovrano, sia per i single che avranno grandi incontri, che per le coppie. Il Transito ti fornisce l’energia che ti serve per essere impeccabile sul posto di lavoro. Energico e folle, avrai delle idee clamorose. Consigli: attento a chi racconti le cose, non tutti si rivelano dei veri amici.

Passiamo al folle dello Zodiaco, l’Aquario. Finalmente sul posto di lavoro puoi mettere in gioco le tue abilità, perché i litigi delle scorse giornate sono stati ormai messi da parte. In amore niente di nuovo, forse ci saranno novità dalla prossima settimana. Consigli: sfrutta la genialità del moto in corso, perché potrà donarti quell’energia di cui avevi bisogno.

Che dire della Bilancia? Raffinata al punto giusto da saper dialogare sia con Mercurio che con Nettuno. Le tue doti da comunicatore sono sopraffine, e che si tratti di amore o lavoro, nella giornata sarai un vero leader inarrestabile. Consigli: se hai dei sogni nel cassetto, è arrivato il momento di agire per realizzarli.

Pessimo cielo per la Vergine, e non solo

Tragica e deludente giornata per Vergine, Scorpione e Toro. Rispettivamente tre segni di terra, acqua e ancora terra, siete in una bruttissima posizione. Il cielo non vi sorride, e voi rischiate di perseverare nei vostri errori. Sbagliare si può, ma reagirvi è la cosa principale che ancora non avete imparato. A seguire c’è il Capricorno che deve conoscere alcuni aspetti che lo riguardano.

Iniziamo dalla Vergine, delusa e intimorita dal futuro. E’ strano, ma anche una cinica come te sta iniziando a perdere energie. In amore nessuna novità, ma è sul fronte lavoro che dovrai fare i conti con una fatica terribile, specialmente perché in alcuni casi non riuscirai a fare ciò per cui ti eri predisposta. Consigli: non perdere fiducia in te stessa, questo è l’errore più grande, il moto ti darà quella spinta che cerchi.

Passiamo allo Scorpione, enigmatico quanto basta per non farsi comprendere da nessuno. Che si tratti di amore o lavoro, non sei in grado di mantenere alto il tuo umore, anzi tutto il contrario. I rapporti ne risentiranno. Consigli: l’arguzia ti appartiene, prendi ciò che è di buono del transito.

Concludiamo l’Oroscopo con il Toro, pessimo momento per stravolgere i piani. Mercurio e Nettuno ti confondono le idee, sarebbe stato meglio agire in un altro momento, quando eri decisamente più calmo. Al lavoro tutto normale, ma è in amore che stai iniziando ad avere paura di qualsiasi negligenza del partner o mancato apprezzamento di altri single. Consigli: smettila di avere paura di ciò che provi, analizza meglio i tuoi desideri, e quando sarai pronto fai qualcosa per te.