Test: non riuscirai mai a risolvere l’indovinello di matematica

Riesci a risolvere questo indovinello di matematica? Attraverso questo test potrai capire se sei veramente un genio

Assegnare un valore numerico ad una lettera è probabilmente uno dei principali incubi di uno studente, specialmente se questa persona ha scelto di fare il liceo classico proprio per vedere il meno possibile il docente di matematica. Ma non sempre possiamo fare solo ciò che amiamo, a volte ci tocca fare i conti con le montagne da scalare. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, anche un test di matematica può essere utile a volte. Oggi ti capirai il perché.

Piccola premessa: il test che ti proponiamo oggi non si basa su alcuna teoria e non ha un valore scientifico. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, tenendoli al riparo dalla monotonia di tutti i giorni. Questo test potrà esserti utile anche perché verificare le tue capacità di ragionamento e per capire come te la cavi in matematica.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo un indovinello matematico e tu dovrai trovare la soluzione. Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Poche persone sono riuscite a dare una risposta in alcuni secondi. Tu ci riesci? Vediamo cosa sai fare! Sappiamo che non è facile ma non devi farti prendere dall’ansia. Pensa bene, valuta con attenzione e poi scrivi la risposta su un foglio.

La soluzione del test

Attraverso il test di oggi abbiamo provato a verificare la tua capacità di osservare un’immagine e risolvere un indovinello in pochi secondi. A questo punto dobbiamo soltanto verificare se la tua risposta sarà corretta o se hai sbagliato qualche passaggio. Nel primo caso, è obbligatorio farti i complimenti, non era per niente facile. Nel caso in cui non avessi dato una risposta, non preoccuparti. Non significa per forza che tu non sia capace di risolvere un test del genere, è probabile che tu abbia soltanto bisogno di un po’ di allenamento.

Ecco la soluzione:

A=5

B=3

C=5

D=3

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai risolto l’indovinello? Se hai apprezzato questo esercizio matematico, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!