Royal Family: è lei il vero pilastro della monarchia britannica

In un periodo così complicato, la Royal Family britannica ha trovato una nuova guida: è lei il vero pilastro della famiglia. Ecco di chi si tratta

Gli ultimi mesi non sono stati sicuramente sereni per la Royal Family. Lo stato di salute della Regina Elisabetta preoccupa sudditi e parenti, gli scandali che coinvolgono il Principe Andrea hanno acceso i riflettori sulle questioni più spinose della famiglia dei Windsor. Senza dimenticare l’addio di Harry e Meghan al Regno Unito, evento che ancora fa discutere a distanza di oltre due anni.

Nonostante sia nata da quasi un anno, la piccola Lilibet Diana non ha ancora messo piede in Inghilterra. Pare che Elisabetta II sia molto amareggiata dal fatto di non aver ancora conosciuto la sua nipotina. L’anziana sovrana deve fare i conti con l’età che avanza e con la perdita del marito, avvenuta nell’aprile del 2021. The Queen sta facendo di tutto per arrivare nel miglior stato di forma possibile al Giubileo di Platino, i settanta anni sul trono inglese.

I membri più importanti della Royal Family stanno facendo gli straordinari ultimamente, per provare a sostituire Elisabetta II in diversi impegni ufficiali. Carlo, Anna e William sono sicuramente gli appartenenti alla Famiglia Reale più in vista ma c’è una persona che, nelle ultime settimane, sta risultando decisiva per la monarchia britannica. Un vero e proprio pilastro! Scopriamo insieme di chi si tratta e perché il popolo inglese sta apprezzando molto questa persona.

Sophie di Wessex, è lei il vero pilastro della Royal Family

Nata ad Oxford il 20 gennaio 1965, Sophie di Wessex è la moglie del Principe Edoardo, quarto ed ultimo figlio della Regina Elisabetta. A causa degli impegni degli altri membri della Royal Family (i quali si sono già organizzati su come sostituire Elisabetta II in caso di assenza), è stata proprio lei a recarsi a New York in occasione di un importante incontro presso il Georgetown Institute for Women, Peace and Security, dove ha parlato dei diritti delle donne afghane.

La Contessa di Wessex ha parlato della regressione subita dalle donne afghane dopo la nuova ascesa dei talebani: “La crisi in Afghanistan non è finita, gli effetti si vedono tutti i giorni. I talebani vogliono far credere di volersi occupare dei diritti dei cittadini ma sappiamo che non è vero. I diritti delle donne sono peggiorati. Un tempo c’era la speranza di vedere le donne occupare posizioni importanti, oggi c’è solo fame, miseria e violenza”.

Sophie ha già parlato della situazione delle donne afghane in passato, quando pronunciò una frase riportata dai giornali di tutto il mondo: “Dobbiamo chiederci perché gli uomini hanno tanta paura di avere le donne in una stanza?”. La moglie del Principe Edoardo è sempre stata molto attenta alla lotta a favore dei diritti delle donne, proprio come è accaduto negli ultimi anni a Meghan Markle. Nonostante questo, Sophie ha sempre mantenuto un profilo basso e forse è per questo che oggi sia diventata una delle donne più influenti ed importanti della Royal Family.