La Pupa e il Secchione, Soleil rincontra Lulù: il dettaglio non sfugge alle telecamere

La Pupa e Il Secchione ha permesso alle due ex gieffine Soleil Sorge e Lulù Selassiè di potersi rincontrare, ma quel dettaglio non è sfuggito all’occhio delle telecamere di Italia 1.

La Pupa e il Secchione è tornato sul piccolo schermo degli italiani per il secondo appuntamento di quest’edizione che vede per la prima volta Barbara d’Urso nel ruolo di padrone di casa.

La bella conduttrice partenopea, durante il corso di questa nuova sfida televisiva, ha voluto al suo fianco Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Quest’ultima, come gli utenti della rete sapranno bene, è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini durata quasi 6 mesi e ieri ha avuto modo di poter incontrare, in quanto ospite del programma, una delle sue ex compagne di viaggio Lulù Selassiè.

Non appena la Princess è entrata in studio, l’occhio indiscreto delle telecamere di Italia 1 ha subito seguito i suoi passi ed ha immortalato quel dettaglio con Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione che ha sorpreso i loro fedeli sostenitori.

Soleil Sorge: l’incontro con Lulù a La Pupa e il Secchione sorprende

Barbara d’Urso, durante il corso della puntata trasmessa ieri sera, ha permesso a Soleil Sorge e Lulù Selassiè, che di recente ha rotto il silenzio sulla convivenza con Manuel Bortuzzo, dopo l’esperienza durata quasi sei mesi nella casa più spiata d’Italia, che ha donato loro una certa popolarità.

L’incontro tra le due ex concorrenti è stato particolarmente atteso dal pubblico del piccolo schermo che volevano capire in che rapporti sono rimaste dopo la fine di questa esperienza considerato che ci sono stati molti alti e bassi tra loro. Per questo motivo le telecamere di Italia 1 hanno seguito con attenzione l’ingresso della Princess in studio mostrando che cos’è successo non appena ha avuto modo di poter rivedere la Sorge.

Soleil e Lulù a La Pupa e il Secchione, non appena si sono viste, si sono abbandonate in un tenero abbraccio e questo dettaglio non è di certo sfuggito ai loro fedeli sostenitori che sono rimasti colpiti di come le loro beniamine abbiano scelto di lasciare la parte tutte le vecchie incomprensioni e vivere un rapporto del tutto nuovo.