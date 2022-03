Manuel Bortuzzo, convivenza con Lulù Selassiè: i dettagli segreti

Dopo una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip, come procede la convivenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? Lui svela tutto.

Senza perdere tempo, dubito dopo la fine del Grande Fratello Vip e il ritorno alla realtà di Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo ha deciso di iniziare ufficialmente la convivenza con la sua dolce metà. Dopo aver impiegato le settimane trascorse senza la sua Lulù per sistemare casa, Manuel ha accolto la fidanzata nel loro nido d’amore, ma come procede la convivenza tra i due piccioncini che, nel bunker di Cinecittà, hanno convissuto per cinque mesi nel corso dei quali, inizialmente, non sono mancate le discussioni?

A svelare i dettagli della convivenza sono stati prima Manuel e Lulù nel corso di una diretta Instagram con Jessica e Clarissa Selassiè e, infine, Bortuzzo con due storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Manuel Bortuzzo svela i dettagli della convivenza con Lulù Selassiè

Innamoratissimi e felici di poter finalmente vivere la propria quotidianità senza i riflettori puntati, Manuel e Lulù si stanno godendo in tranquillità i primi giorni di convivenza nella casa che Manuel ha sistemato personalmente prima dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip della sua Lulù. Curiosi di avere dettagli, tuttavia, i fan, nel corso di una diretta Instagram delle sorelle Selassiè, hanno rivolto alcune domande a Lulù che ha risposto insieme a Manuel, accanto a lei in quel momento.

“Com’è stato entrare nel mondo di Manuel?“, è stata la domanda di una fan letta in diretta da Clarissa. “Lei sta bene, è super tranquilla”, ha risposto Bortuzzo. “Mi ha fatto trovare il latte con il Nesquik, i dischetti per struccarmi e lo struccante; ha comprato un tappeto rosa e in camera le luci del led sono viola e poi tanti specchi“, ha aggiunto con il sorriso Lulù che ha anche svelato quando vorrebbe avere un figlio dal fidanzato.

Dalla diretta delle sorelle (13):

L’accoglienza a casa di Manuel con tutte le cose per Lulù + i Beliebers che fanno i rewatch di notte#fairylu pic.twitter.com/HALI8DtyXr — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 21, 2022

Nel corso della diretta con Jessica e Clarissa, Manuel e Lulù hanno sfoggiato la loro complicità accarezzando e baciandosi dolcemente. Dopo la diretta fatta da casa Selassiè, Manuel e Lulù sono tornati a casa e, in piena notte, Manuel ha deciso di mostrare i dettagli della convivenza con Lul.

Nei brevi filmati, Manuel e Lulù sono in camera da letto. Mentre la principessa beve il suo latte, Manuel è intento a scegliere un film. Il nuotatore decide di puntare su un film horror prendendo in giro la fidanzata che, terrorizzata, si alza dal letto pronta ad andare via con il suo latte e la sua borsa.

Anche fuori dalla casa lei ha una bag che è la prima cosa da portare con sé in caso debba fuggire da calamità come una zanzara nella stanza o un film horror, trovo giustissimo#fairylu pic.twitter.com/lu1OHOZdIB — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 21, 2022

Divertenti, innamorati, uniti e sempre più complici, Lulù e Manuel divertono i loro fan che sperano di vederli più spesso sui social.