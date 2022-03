E’ stato il primo inviato dell’Isola dei Famosi: ecco com’è oggi

Passeranno pure gli anni, ma format come l’Isola dei famosi, sono una vera garanzia! Nel corso del tempo si sono succeduti una serie di ospiti e concorrenti, tra i tanti, celebriamo colui che è stato il primo inviato della storia! Lo ricordate? Eccolo com’è oggi.

Ovviamente, il protagonista di cui parleremo non è stato solo il primo inviato dell’Isola dei Famosi, perché nel frattempo ha arricchito la sua carriera con altri progetti. La televisione è un trampolino di lancio, specialmente quando si partecipa a programmi in prima serata, ma nel suo caso possiamo apprezzare un curriculum ricco. Così, tra una partecipazione e l’altra, scopriamo uno dei personaggi più iconici del reality di Mediaset in onda su Canale 5!

Che dire? Siamo giunti a un nuovo appuntamento settimanale, quello con l’Isola dei Famosi! Alla fine del Grande Fratello Vip, non poteva che esserci un degno successore, un altro reality tutto inedito e all’insegna del divertimento. Tra una chicca e l’altra, facciamo un salto nel passato parlando dell’inviato più famoso di sempre, anche perché è impossibile da dimenticare.

Non si parla solo di conduttori, i quali sono senza dubbio un grande punto di riferimento per i format televisivi. Ma accanto a questi ultimi, ci son tante altre figure che non possono passare in secondo piano.

Nel suo caso è stato ed è impossibile, anche perché basta mostrare una sua foto! Lo ricordate?

Isola dei famosi: inviato storico, lo riconoscete?

Per prima cosa bisogna essere a conoscenza del cast in scena, ci sono dei nomi pazzeschi! Infatti, tra i principali scoop per la trasmissione di quest’anno, c’è proprio la presenza di volti vecchi e nuovi che ci accompagneranno nel corso del settimane in prima serata su Canale 5. Accanto alla bella e divertente Ilary Blasi, non potevamo che avere degli isolani di un certo livello. Mentre nel passato, chi è stato l’inviato per eccellenza?

Udite, udite, eccolo è lui, l’unico e il solo Marco Mazzocchi! E’ stato il primo inviato dell’Isola dei Famosi nel lontano 2003, curando nei minimi dettagli i collegamenti. Del resto, che aspettarsi da un giornalista come lui? Inizia la carriera lavorando come collaboratore alla Rai, per poi diventarvi dipendente, anche perché decide presto di seguire la strada del padre Giacomo Mazzocchi, anche lui un telecronista e informatore della rete nazionale.

Così, non solo giornalista, ma esperto di telecronaca, è stato presente in programmi come Quelli che il Calcio, Novantesimo minuto e il Grande Match, ma non solo. E’ stato inviato dell’Isola dei Famosi, ma è stato presente anche a Ballando con le Stelle e Pechino Express in entrambi i casi nelle vesti di concorrente.

Insomma, si tratta di un professionista che ha saputo fare della televisione il suo pane quotidiano, e a cui senza dubbio i posteri si sono ispirati. Nello specifico, nel format sono già trapelate foto segrete e informazioni che sconvolgono il pubblico.

Senza dubbio, come lavoro quello di inviato, non può che arricchire la sfilza di progetti che questo professionista ha compiuto nel tempo. Del resto, la tappa in questione non poteva mancare!