Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi 2022? Clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione! Da vippona al Grande Fratello Vip a naufrago all’Isola dei Famosi?

Il Grande Fratello Vip si è concluso il passato lunedì con la vittoria della maggiore delle sorelle Selassié, Jessica. Stasera, invece, inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotto dalla bellissima Ilary Blasi.

Tutti i nomi del cast sono usciti allo scoperto, ma nessuno ha negato il fatto che potrebbero approdare dei nuovi naufraghi a gara già iniziata. Tra i papabili vipponi troviamo un ex gieffino di questa passata edizione.

La clamorosa indiscrezione viene svelata, ma scopriamo insieme di chi si tratta

Clamorosa indiscrezione su Barù: dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi

Barù è un cuoco e nobile, nonché nipote del presentatore Costantino Della Gherardesca.

L’uomo è entrato al Grande Fratello Vip lo scorso dicembre ed è riuscito ad arrivare in finale posizionandosi al quarto posto.

Ospite a Verissimo, Barù ha ripercorso la sua avventura all’interno della Casa. Racconta di Jessica e del loro legame, commenta gli altri concorrenti e svela una bellissima notizia: si sente pronto ad aprire un ristorante a Milano.

Per Barù, che fa un gesto scioccante per Jessica Selassié dopo il GF Vip, questa non è la prima esperienza sul piccolo schermo, infatti partecipò insieme a suo zio Costantino alla prima edizione di Pechino Express.

Dopo aver passato anni in televisione, ma come ospite per le sue doti culinarie, l’ex gieffino si è sentito un po’ fuori dalla sua comfort zone all’interno del GF Vip.

Lui è un uomo di mare ed amante della natura ritrovatosi in un giardino con il prato finto.

Ma ecco che esce allo scoperto una clamorosa indiscrezione. A rivelarla ci pensa Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

“Barù potrebbe sbarcare in Honduras” scrive l’amante di gossip e continua: “L’ex vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema“.

Mentre viene svelato cosa contiene il kit di sopravvivenza dell’Isola dei Famosi, Barù racconta che vorrebbe diventare presto padre, ma vuole aspettare almeno altri due anni.

I fan del cuoco sono al settimo cielo. Se da prima, il nobile non era poi così tanto noto, adesso ha acquisito grande notorietà e ha molti fan che lo amano.

La partecipazione all’Isola dei Famosi sarebbe un’altra ottima opportunità per ottenere nuovi consensi, ma sembra che per Barù questo non sia così rilevante.

La clamorosa indiscrezione è uscita allo scoperto e riguarda proprio Barù. Con il suo fare un po’ cinico, ma anche ironico, il cuoco ha superato dei suoi “limiti” all’interno del Grande Fratello Vip e potrebbe maturare ancora di più all‘Isola dei Famosi.

Inoltre, molte donne sono rimaste piacevolmente stupite dall’appeal di Barù e questa sarebbe un’ottima opportunità per vederlo sempre in costume…