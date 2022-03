Nuova tronista Uomini e Donne, arriva Veronica: ecco chi è!

Ecco chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: vi presentiamo Veronica!

Uomini e Donne continua con la sua regolare programmazione sia con il Trono Over che Classico. Ecco in arrivo una nuova tronista che scenderà a breve le scale del dating show.

Si chiama Veronica e già molti uomini si sono proposti per conoscerla. Ma scopriamo insieme qualche informazione su di lei e come deve essere l’uomo dei suoi sogni!

Conosciamo Veronica, la nuova tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne pubblica il casting della nuova tronista tra poco in arrivo sul loro canale Witty Tv.

Si chiama Veronica Rimondi, ha 26 anni ed è nata e cresciuta a Ferrara.

La ragazza si presenta con un look casual, un blazer da lavoro beige a scacchi, un grande sorriso e tanta energia.

Veronica si è laureata durante il periodo del Covid e adesso lavora per suo papà nell’azienda di famiglia.

Anche la casa in cui vive dal 2017 era di suo padre e l’intervistatore, in modo ironico, le dice: “Sei un po’ figlia di papà“.

“Una delle frasi che più mi sento dire è: ‘Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?!’ “: racconta la futura tronista che puntualizza il fatto che l’apparenza inganna.

La Rimondi si definisce estroversa, ambiziosa, allegra, autoironica e intuitiva.

Mentre un coppia di Uomini e Donne ha deciso di sposarsi, Veronica racconta della sua infanzia e del rapporto con i suoi: “Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre amato e sostenuta in ogni momento della mia vita. Mamma e papà si sono separati quando ero piccola, ma non posso dire di aver avuto una vita difficile“.

La futura tronista ama sua mamma e sua sorella ed è grata a suo padre per la possibilità lavorativa che le ha concesso.

“Sono single da due anni” confessa la Rimondi e continua: “Un uomo, per farmi innamorare, deve farmi ridere, deve essere simpatico e soprattutto essere mio complice. Devo poter imparare da lui e lui da me“.

Veronica odia la routine, il non sentirsi libera e chi cerca di controllarla. Non sopporta proprio gli uomini narcisisti, ma piuttosto preferisce una persona sveglia al suo fianco.

“Deve tenermi testa, ma soprattutto deve tenermi lì con la testa” precisa la ragazza.

Per la nuova tronista è importante l’aspetto fisico, anche perché rivela di non essere mai stata con qualcuno che riteneva brutto, ma scopri per quale motivo un cavaliere viene cacciato da Uomini e Donne.

“Un metro ottanta, un bel manzo, occhio azzurro/verde, capelli scuri. Lì potrei innamorarmi“: questi sono alcuni degli aspetti fondamentali.

Maria De Filippi le domanda durante l’intervista: “E che gli offri in cambio?“.

“Grande simpatia e tanto amore“: risponde prontamente Veronica e conclude definendosi una tronista “rompiballe“.

Veronica è pronta per scendere nello studio di Uomini e Donne. La nuova tronista è sicura di sé, ma anche molto giocosa e solare. Ha dei pensieri certi sulla persona che vuole al suo fianco e non vuole perdere altro tempo