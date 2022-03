Kit di sopravvivenza dell’Isola dei Famosi 2022: ecco cosa contiene

Cosa contiene il kit di sopravvivenza dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022? Tutti gli oggetti, anche quelli impensabili, presenti nel sacco.

Tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, durante la permanenza in Honduras, potranno contare su un kit di sopravvivenza che li aiuterà ad affrontare eventuali disagi che potrebbero incontrare nel corso delle settimane. Pochi oggetti per i concorrenti del reality show che dovranno trovare il cibo sull’isola pescando e perlustrando i luoghi in cui vivranno per diverse settimane.

Come in ogni edizione dell’Isola, anche i concorrenti di quest’anno avranno con sè un sacco contenete poche cose ma indispensabili. Cosa c’è, dunque, nel kit di sopravvivenza dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022? Andiamo a scoprirlo insieme.

Kit di sopravvivenza Isola dei Famosi 2022: ecco cosa contiene il sacco dei naufraghi

All’interno del kit di sopravvivenza dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 ci sono oggetti base che possono servire a rendere più piacevole la permanenza in Honduras come spazzolino da denti, spazzola per capelli e non solo. Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno, i concorrenti, nel kit, avrebbero anche un oggetto che sta scatenando la curiosità del pubblico.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che all’interno del kit di sopravvivenza, i naufraghi del reality show che, per il secondo anno consecutivo è condotto da Ilary Blasi che ha messo a tacere tutto il gossip sul proprio matrimonio con Francesco Totti durante l’intervista rilasciata a Verissimo per presentare la sua nuova avventura professionale, ci siano anche dei preservativi.

A parlare di ciò è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022. Alvin, in un’intervista rilasciata ai microfoni di SuperGuidaTv, ha dichiarato:

“E’ un dilemma che si ripresenta ogni anno e che scatena sui social l’ironia. In questa edizione ci sono anche mogli e mariti. Credo che ci si debba scandalizzare per altro sinceramente”.

Quali sono, dunque, le coppie ufficiali dell’Isola dei Famosi 2022? Come ha spiegato la stessa Ilary, la grande novità dell’Isola di quest’anno è la presenza di coppie, sia nella vita che di parenti, accanto ai single. Tra le coppie ci sono così Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo.

Sull’Isola, tuttavia, potrebbero nascere anche degli amori com’è accaduto in passato tra Jeremias Rodriguez che quest’anno torna in compagnia del padre e Soleil Sorge. La storia tra i due iniziò proprio sulle spiagge dell’Honduras e terminò qualche mese dopo il ritorno in Italia. Attualmente, però, Jeremias Rodriguez è fidanzatissimo con Deborah Togni.