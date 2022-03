Test personalità: quanto sei affascinato dal mistero?

Sei attratto dal mistero? Come ti comporti davanti ad una situazione ambigua? Scoprilo attraverso questo semplice test di personalità

L’essere umano è da sempre attratto da tutto ciò che è misterioso. L’ignoto incuriosisce, fa parte della nostra natura, anche se non tutti reagiscono allo stesso modo davanti ad una determinata situazione. È proprio ciò che vogliamo scoprire oggi attraverso questo test. Qual è la tua vera personalità? Come ti comporti quando devi affrontare un problema che non conosci? Vai in difficoltà o non hai paura?

Come è ovvio che sia, questo test non ha alcuna validità scientifica, non c’è alcun mistero dietro i vari profili che troverai nelle soluzioni. Si tratta semplicemente di un trucchetto per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, regalandogli qualche minuto di relax prima di tornare alla routine di tutti i giorni. In più, questi test sono molto utili per tenere il nostro cervello in allenamento. Prova a farne almeno uno al giorno, vedrai che avrai dei benefici anche nella tua vita privata in futuro.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo tre tipi di galassie: ellittica, irregolare e a spirale. Qual è la tua preferita? Quale tra queste galassie ha attirato per prima la tua attenzione? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo. Lasciati guidare dall’istinto, fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Le soluzioni del test

Ecco le soluzioni del test di oggi. In base alla decisione che hai preso, potrai scoprire alcuni aspetti nascosti della tua personalità.

Galassia a spirale: sei una persona molto affascinata da tutto ciò che è ignoto. Il mistero ti attira come nessuna altra cosa al mondo. Sei convinto che esista, da qualche parte nell’universo, qualcosa che sfugga alle conoscenze e alle certezze dell’uomo. Ma non credi a tutto ciò che ti viene detto, vuoi essere sicuro delle tue convinzioni, delle quali parli solo quando hai la certezza di ciò che dici.

Galassia ellittica : sei una persona molto scettica. È difficile che tu possa credere a qualcuno senza avere una dimostrazione pratica di quelle parole. Non sei interessato ai misteri perché li associ alla superstizione. Non sei dotato di una grossa immaginazione, sei una persona piuttosto pratica.

Galassia irregolare: sei molto affascinato dal mistero. Credi nell'esistenza di fenomeni soprannaturali, anche se non ne hai le prove. A volte cogli dei segnali che ti fanno pensare di avere compagnia, anche se sei solo in casa. Pensi che il vero mistero della vita sia provare l'esistenza di altre forme di vita intelligenti. Sei convinto che prima o poi avrai un incontro con un alieno, o qualcosa del genere!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua galassia preferita? Qual è il tuo rapporto con il mistero? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.