Uomini e Donne puntata 23/3/22, arriva la nuova tronista: Veronica conquista tutti

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha presentato la nuova tronista. Veronica è riuscita a conquistare tutti. Ecco per quale motivo.

Uomini e Donne è tornato in onda con tante sorprese. La prima tra tutti è l’arrivo della nuova tronista Veronica e non solo. Proseguiamo con calma e vediamo che cosa è accaduto durante questa nuova puntata del dating show di successo di Maria De Filippi.

Dopo settimane in cui era rimasta in sordina, al centro dello studio torna Gemma Galgani. La dama di Torino, ormai da anni trapiantata a Roma, dopo settimane di insistenza è riuscita ad ottenere ciò che voleva: un’uscita con Franco, il professore del Trono Over. Lui in un primo momento si era detto non interessato a lei, perchè vedendola da casa gli stava alquanto antipatica ma conoscendola in studio ha avuto modo di poter cambiare idea.

L’uscita tra i due è proseguita a gonfie vele. Tant’è che c’è stato anche un bacio passionale, che questa sia finalmente la volta giusta per la dama? Staremo a vedere.

Veronica è la nuova tronista di Uomini e Donne: Tina pazza di lei

Maria De Filippi, che ieri ha assistito alla cacciata dallo studio del nuovo cavaliere, ha congedato la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne ed ha annunciato l’ingresso della nuova tronista, Veronica.

Veronica l’ha subito colpita per la sua simpatia e perché, senza troppi giri di parole, ha ammesso di essere un po’ figlia di papà e di essere alla ricerca del suo Mimmo, un fantomatico ragazzo che la colpisca per la sua fisicità e poco importa quale sia la sua professione e il ceto sociale da cui proviene. Lei è pronta ad andare oltre ogni barriera.

La sua presentazione ha colpito tutti in studio, in particolar modo Tina Cipollari che ha trovato il suo video di presentazione davvero molto simpatico mentre Gianni Sperti ha preferito non sbilanciarsi subito e aspettare ancora un po’ prima di esprimere il suo giudizio su di lei.

Veronica, la nuova tronista di Uomini e Donne, riuscirà a risollevare le sorti del Trono Classico che da tempo ormai non appassiona il pubblico del piccolo schermo?