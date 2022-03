Isola dei Famosi daytime 23/3/22, coppia scoppia a poche ore dalla diretta: amicizia al capolinea

By

All’Isola dei Famosi la coppia è scoppiata poche ore dopo la sua formazione. La loro amicizia è già arrivata al capolinea? I rapporti tra i due naufraghi sembrano essere alle stelle.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del daytime. Questa volta, dopo la presentazione generale di quest’edizione, che vede ancora una volta Ilary Blasi nel ruolo di padrone di casa, si passa alle dinamiche che non sembrano mancare tra i naufraghi.

Alcuni infatti iniziano ad avere i primi problemi. Il primo è Roger che inizia ad avvertire la solitudine e per questo motivo ha scritto sulla sabbia, grazie all’aiuto di alcuni sassi, la scritta, in spagnolo, “benvenuta amore mio”, nella speranza che la sua preferita Estafania possa raggiungerlo.

Anche le coppie, quelle formate durante il corso della diretta di Ilary Blasi, iniziano ad avere i primi problemi. In particolar modo quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila, che sono al televoto. Il motivo? La mancanza di privacy crea grosse incomprensioni tra loro all’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi e Anyonio Zequila ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Floriana Secondi, dopo i primi screzi nati all’Isola dei Famosi, non ha particolarmente apprezzato l’idea di dover accompagnare in bagno Antonio Zequila in bagno, ma questo è soltanto l’inizio.

Lui non vuole essere privato della sua libertà e se lei è più euforica ed ha voglia di darsi da fare, lui vuole godersi all’insegna del relax quest’esperienza e quando le chiede di voler fare un bagno, lei si rifiuta facendo nascere in lui un certo malumore. Antonio vuole essere separato da lei e minaccia di fare lo sciopero della parola e di eliminare lui stesso la corda che li unisce.

Floriana non vuole sentire ragioni e gli ribadisce che se vuole spezzare la corda, può farlo, ma senza coinvolgerla andando contro il regolamento del programma.

Zequila accusa Floriana Secondi di essere aggressiva, mentre per lei il suo compagno di viaggio non farebbe altro che lamentarsi per tutto il giorno nonostante questa nuova avventura sia iniziata soltanto da poche ore.