Ultima Fermata, Jonatan: la dichiarazione dopo la puntata non lascia dubbi

L’amore è paragonabile ad un imprevedibile viaggio in treno? A chi non è capitato di vivere la fase dell’Ultima Fermata? Si o no, prendere o lasciare. Diciamo che anche per la coppia composta da Jonatan e Adriana le cose non sono state affatto facili, e noi siamo qui per svelarvi i dettagli inediti in corso.

Non ci sono regole in amore, questo è certo. Ultima Fermata è un posto caro a Jonatan e Adriana, perché non solo sono stati dei protagonisti del reality, ma ne hanno subito le conseguenze in un certo modo. Si sta parlando di una giovane coppia nella quale malumori, incomprensioni e desideri hanno cozzato con le loro vite, ma oggi possiamo raccontare la verità di quanto accaduto dopo il loro percorso.

E’ spontaneo chiedersi se questa coppia del format Ultima Fermata, formata da Jonatan Rosati e Adriana Seredova si ancora intatta. I dubbi sorgono spontanei perché essendo stati i protagonisti indiscussi del primo appuntamento, hanno sollevato con il loro comportamenti tanti perché, dei quali si vogliono trovare a tutti i costi delle risposte degne di un chiarimento soddisfacente.

Diciamo che non ci sono verità assolute, ma ricostruendo passo passo le loro azioni e le frasi confessate, si può capire molto di un rapporto che è stato più volte risollevato con gesti di qualsiasi tipo.

Ecco quanto accaduto tra i due subito dopo la partecipazione al programma.

Ultima Fermata: le parole di Jonatan spiazzano.

Di certo tutti i nodi vengono al pettine, che si tratti di televisione o normalità, qualsiasi rapporto nel tempo non è intollerante alle verità. Infatti, vengono a galla dei segreti sorprendenti su alcune coppie, sconvolgendo non poco i telespettatori che si stanno appassionando a queste storie. Del resto, si ha a che fare con problemi comuni e quotidiani, nei quali il pubblico può ritrovarsi, come nel caso dei protagonisti di oggi.

Queste parole spiazzano, ma rappresentano la verità dei fatti. Il problema della coppia è da sempre stata l’accesa gelosia della ragazza, ma anche le mancanze del giovane fidanzato. Insomma, una colpa che ha una percentuale del 50/50, come nella maggior parte dei casi, nessuno è innocente.

Partecipano al programma proprio per superare queste problematiche, ma le tensioni hanno la meglio su di loro. Infatti, sono le parole di Jonatan pubblicate nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale, a rivelare la verità dei fatti.

Dopo tanto lottare, dopo il programma decidono di dividersi per sempre e di non viaggiare più sullo stesso binario. Tra le coppie in crisi potrebbe esserci lo zampino della De Filippi a risolvere le cose.

Del resto, la stessa Adriana sta affrontando un percorso con un professionista, un terapeuta che la possa aiutare ad affrontare la sofferenza. Lui sembra più deciso, ma anche lei al momento della separazione, non ha battuto ciglio ed è stata forte.

Così, un altro amore finisce, ma si aprono tante altre strade nella vita, bisogna soltanto avere il coraggio di percorrerle.