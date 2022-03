“Alex Belli schiavo del suo personaggio”: il gieffino tradito dopo il GF Vip

Alex Belli, dopo la fine del Grande Fratello Vip, è stato attaccato da uno di quelli che credeva fosse il suo punto di riferimento nella Casa più spiata d’Italia.

Alex Belli è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del GF Vip, edizione più lunga della storia del reality show di successo di canale 5.

Durante il corso dei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia si è creato anche tanti nemici e al tempo stesso amici che dopo tempo hanno però cambiato idea su di lui e ora non hanno di certo risparmiati commenti al vetriolo. Qualche esempio?

Davide Silvestri! Il secondo classificato di Alfonso Signorini al GF Vip, intervistato dai microfoni di Casa Chi, non le ha di certo mandate a dire accusando Alex Belli di essere stato vittima del suo stesso personaggio e che la loro amicizia è finita proprio a causa di tutto ciò.

GF Vip, Davide Silvestri deluso da Alex Belli: l’attacco è durissimo

Davide Silvestri non le ha di certo mandate a dire ad Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip, affermando però di essere anche dispiaciuto per come sono andate le cose in quanto in un primo momento tra loro era nata una certa amicizia che purtroppo però con il tempo è andata a naufragare in quanto lui non ha apprezzato il famoso triangolo artistico che piaccia o meno è impossibile negare che abbia retto questa intera edizione.

“Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo“ ha esordito Davide dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove è riuscito a classificarsi al secondo posto. “Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento” ha poi aggiunto con un filo di dispiacere. “Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto” ha poi concluso, rivelando qual è il suo pensiero considerato che in diverse occasioni durante il corso del programma aveva preferito non esporsi più di tanto sulla questione. Contrariamente ad altri gieffini che sono scoppiati dopo il programma.

Davide Silvestri contro Alex Belli non le ha di certo mandate a dire, ma lui come reagirà di fronte a tutto questo?