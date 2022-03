E’ guerra tra i due dopo il GF Vip: ‘La venderebbe per una copertina’

‘La venderebbe per una copertina‘: è guerra tra i due dopo il GF Vip

Sono passati dieci giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip. Questa è stata l’edizione più lunga di tutte e, dopo sei mesi, la vincitrice Jessica Selassié si è portata a casa il montepremi di 100mila euro.

Il reality show è concluso. Adesso è arrivato il momento di intervistare i vai concorrenti in merito al loro percorso nella Casa più spiata d’Italia.

I vipponi per mesi non hanno avuto contatti con la realtà, ma le persone fuori continuavano la loro vita e hanno fatto delle scelte che riguardavano proprio loro.

A proposito di ciò, è nata una guerra tra due vipponi dopo il GF Vip, ma scopriamo cosa sta accadendo

E’ guerra per Fabrizio Corona dopo il GF Vip: ‘La venderebbe per una copertina‘

Partiamo dal principio. Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, entra nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre. E’ single e pronta ad innamorarsi.

Per Natale entra Alessandro Basciano, anche lui ex Uomini e Donne, che ancora prima di entrare al GF Vip rivela di voler conquistare Sophie. E così è accaduto.

Nonostante alcune litigate, i due gieffini sono felici e innamorati e adesso convivono.

Hanno preso una casa a Milano e quando il bel Basciano deve raggiungere suo figlio Nicolò a Roma, Sophie l’accompagna e pernottano in un appartamento di Alessandro.

Sta andando tutto a gonfie vele e pubblicano pure delle foto bollenti per i loro tre mesi.

Conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, la coppia è ospite a Verissimo. Tra i vari argomenti toccati troviamo uno un po’ più ostico. Quando i due gieffini erano nella Casa, Fabrizio Corona, manager di lei, rilasciò un’intervista esclusiva a Chi.

L’uomo rivelò di aver frequentato per un periodo la Codegoni e non usò parole molto gentili nei confronti di Alessandro.

Sophie, uscendo dal GF Vip, ha visto il quadro completo parlando anche con i suoi familiari. Con questo, decide di cambiare manager e si affida allo stesso del suo fidanzato.

A Verissimo, l’ex tronista rivela cosa pensa in merito a Fabrizio Corona.

“Lo ricorderò come una persona meravigliosa, perché per me ha fatto tanto. Quindi su questo non ho niente da dire” commenta Sophie.

“Però è stato una grandissima, successivamente, delusione” rivela la Codegoni e spiega: “Quindi ad oggi che continuasse a fare le sue storie d’Instagram. Non m’interessa più minimamente né parlare con lui né parlare di lui. Che è quello che vuole fondamentalmente“.

Sophie si riferisce ad una frecciatina poco carina che pubblicò Fabrizio nei confronti della coppia.

Ma ormai è guerra, vuoi che Corona rimanga fermo a guardare? No. Affonda il colpo sempre tramite il suo profilo social e non è molto dolce questa volta nei confronti dell’ex compagna.

L’ex paparazzo dà di “ebetini” ai due gieffini e aggiunge: “La madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta“.

E’ guerra tra Fabrizia Corona e la coppia del GF Vip. Se ho ben capito il carattere di Sophie, lei sarà superiore e non risponderà a questa provocazione.

L’importante è che entrambi abbiano trovato l’amore, per il resto è noia, a mio parere