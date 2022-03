Grande Fratello: la coppia da il lieto annuncio! E’ una femminuccia

Grande Fratello, una delle coppie più famose del reality di Canale 5 è in attesa di un altro figlio. Si tratta di una femminuccia

Sono tantissime le coppie che sono nate all’interno della casa del Grande Fratello. La maggior parte di queste non ha portato avanti la propria storia. Tutto si è esaurito rapidamente nel giro di qualche giorno. Anzi, molte coppie nate nella casa non si sono incontrate nemmeno una volta dopo la fine del reality. Ci sono, invece, anche delle coppie che hanno avuto delle storie autentiche, lunghe e durature.

E che insieme hanno conosciuto il vero amore. Questi casi sono rarissimi, ma per fortuna quasi tutti i concorrenti del reality sono poi riusciti a farsi una nuova vita e crearsi una famiglia. E’ il caso di Alessandro Tersigni, che ha dato una bellissima notizia: diventerà papà per la seconda volta. L’ex concorrente ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello “normale” (cosiddetto GF Vip Nip) ed è diventato oggi un attore di successo.

Grande Fratello, bellissima notizia per l’ex concorrente

Lo abbiamo visto in molte fiction italiane, ed è parecchio apprezzato dal pubblico. L’attore è sposato con l’ex ballerina di Amici, Maria Stefania Di Renzo. Con lei ha avuto la prima figlia. Ma adesso sta arrivando la notizia della seconda nascita. Lo ha “svelato” la collega di Tersigni, l’attrice Vanessa Gravina. Con le sue parole aveva fatto capire che lui sarebbe diventato di nuovo papà. La notizia, a dirla tutta, è stata diffusa adesso ma la nascita della piccola Zoe è arrivata a febbraio.

L’attore del “Paradiso delle signore” ha confermato la notizia, facendo capire anche come lui preferisca vivere lontano dai riflettori e non mettere in risalto le notizie che riguardano la sua vita privata. Come abbiamo anticipato i due hanno anche un altro figlio. Si tratta di Filippo, il loro primogenito. Per la famigliola ci sono stati anche dei problemi con il Covid, visto che tutti e tre (papà, mamma e il piccolo) sono risultati positivi e hanno avuto bisogno dell’assistenza delle rispettive famiglie.