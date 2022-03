Ida Platano, la meravigliosa dama over. Vi ricordate come era agli esordi? Un’altra persona. Tutti i cambiamenti della meravigliosa donna

Lo studio di Uomini e Donne ha ospitato donne di ogni genere. Quasi sempre bellissime, affascinanti e meravigliose. Che hanno fatto sognare il pubblico da casa, e ovviamente anche gli aitanti corteggiatori in studio. Nel parterre fisso della trasmissione di Maria De Filippi ricordiamo sicuramente Gemma e Tina, le due protagoniste indiscusse. Da anni battibeccano su ogni cosa e sono indubbiamente le vere “regine” del programma.

Ma oltre loro, che sono le più famose, ne sono passate tante che hanno lasciato il segno e non solo per la loro bellezza. Donne stupende, più o meno giovani, che hanno incantato il pubblico dello show di Maria De Filippi. Tra queste c’è sicuramente Ida Platano, tra le protagoniste più famose. Meravigliosa e bellissima, ha fatto girare la testa a tutti. Negli ultimi tempi ha avuto qualche cambiamento estetico, con diversi accorgimenti. I capelli da scurissimi sono diventati castani con evidenti boccoli biondi che la rendono sicuramente più sbarazzina, e se possibile ancora più affascinante.

Ida Platano, una bellezza sconvolgente sui suoi scatti social

Aggiornamenti e cambiamenti che Ida pubblica puntualmente sul suo seguitissimo profilo social. Tantissimi i like e i commenti, e non manca nemmeno qualche dedica speciale. Uno degli ultimi post pubblicati da Ida la mostra con un look decisamente nuovo. E’ tornata in modalità “scura”, con i capelli neri e uno sguardo davvero irresistibile. “La cosa più difficile nella vita? Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo”, ha scritto la showgirl sul social network.

Tantissimi i messaggi che le sono arrivati, tra questi anche una particolare dedica: “Quando ti ho vista per la prima volta, ho avuto paura di parlarti. Quando ti ho parlato, ho avuto paura che tu mi piacessi. Quando mi sei piaciuta, ho avuto paura di innamorarmi di te. Ora che mi sono innamorato di te, ho paura di perderti”, ha scritto Antonino Gugliuzza con una dedica molto particolare e intensa per la bella ida.