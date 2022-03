Alfonso Signorini sgancia la bomba: “Mi accarezza da tempo”

“Mi accarezza da tempo“: Alfonso Signorini sgancia la bomba

Alfonso Signorini, direttore del magazine Chi e conduttore, ha appena concluso la più lunga edizione del Grande Fratello Vip. Con 183 giorni e 49 puntate, Alfonso porta a casa ascolti da record.

La vincitrice di questa sesta edizione è la principessa etiope Jessica Selassiè che guadagna il montepremi di 100mila euro, di cui la metà è da dare in beneficienza.

Nonostante Signorini abbia deciso di prendersi una pausa dalla televisione per un po’, il conduttore sgancia la bomba.

Scopriamo cosa ha rivelato

“Mi accarezza da tempo“: Alfonso Signorini sgancia la bomba sul GF Vip

Alfonso Signorini, dopo questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendersi una pausa.

Nonostante l’annuncio in piena notte, il conduttore si gode le meritate ferie. Non è proprio in vacanza, perché deve occuparsi del mondo del gossip per il suo magazine Chi.

Proprio per la sua rivista, Alfonso fa un’intervista in cui sgancia una vera e propria bomba. Signorini aveva già annunciato che si sarebbe occupato della conduzione della prossima edizione del GF Vip ed è già a lavoro.

Vuole giocare d’anticipo per creare un cast da urlo, ma con una grande novità.

“L’idea è di fare un Grande Fratello Vip misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo” sgancia la bomba il conduttore e spiega il suo obbiettivo: “Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà a confronto. Chissà, vedremo“.

Alfonso vuole unire il mondo dei Nip con quello dei Vip. Io trovo che sia una grande idea!

A suo tempo, anche Barbara D’Urso ebbe un’idea simile. Visto che prese il posto di conduttrice dopo Ilary Blasi, decise di dare un cambiamento nella sua edizione.

Non scelse proprio gente sconosciuta, bensì trovò dei personaggi che erano fidanzati o collegati a persone famose.

Luigi Favoloso, compagno di Nina Mori, Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, o Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Questi erano alcuni dei personaggi scelti dalla D’Urso che comunque non possiamo considerare Nip.

Diciamo che Alfonso sta già lavorando in questo senso. Le sorelle Selassié, ad esempio, non era conosciute prima di entrare nella Casa. Sì certo, Jessica aveva partecipato a Riccanza, ma la sua carriera televisiva è iniziata all’interno del reality show.

O anche Gianluca Costantino, migliore amico di Alessandro Basciano apparso in qualche puntata di Uomini e Donne come corteggiatore.

Mentre Signorini sottolinea la differenza tra Jessica Selassié e le sue due sorelle, i telespettatori stanno già aspettando la prossima edizione.

Alfonso Signorini sa fare il suo lavoro e per questo cerca di rinnovarsi ogni anno. Sa che la gente è stanca di vedere sempre gli stessi volti nei reality show ed è per questo che sgancia la bomba.

La versione Nip con quella Vip è un ottimo compromesso per accontentare tutti i gusti dei telespettatori