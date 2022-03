Colpaccio della RAI, arriva l’annuncio tanto atteso. “La quarta stagione si farà”

Rai, la fiction rinnovata ufficialmente per la quarta e ultima stagione. L’ultimo capitolo è tratto dal quarto romanzo di Elena Ferrante. Svelato anche il titolo dell’ultima stagione

La grande attesa è finita: dopo la fine della terza stagione, i fan della serie tv della Rai (e del colosso americano HBO) e tutti i fan della famosissima serie di romanzi, hanno avuto la notizia tanto atteso. La fiction di grande successo tornerà per completare il suo ciclo con la quarta e ultima stagione. Una notizia che era nell’aria, anche perché i romanzi sono quattro e ogni stagione ne ha raccontato uno.

A questo punto era scontato che sarebbe arrivato anche l’epilogo e così è stato. Adesso, però, si può parlare di questa notizia con tutta l’ufficialità del caso, visto che è arrivato anche l’annuncio. Ovviamente, l’ultima stagione si ispirerà all’ultimo romanzo della serie, “Storia della bambina perduta”, che sarà anche il titolo della quarta stagione. La novità più importante riguarda il cast: infatti, ci sarà la grande notizia del cambio delle attrici protagoniste.

L’Amica Geniale: ci siamo. Arriva l’annuncio della Rai tanto atteso sulla quarta stagione

Elena e Lila avranno delle interpreti differenti. Le due amiche/nemiche, infatti, avranno il viso di nuove attrice per andare incontro alla loro età ormai adulta. Addio quindi a Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, che hanno interpretato le protagoniste sin dalla prima stagione, quando erano bambine. Il nome rivelato (dell’altro non si sa nulla) è quello dell’attrice Alba Rohrwacher.

In realtà, si vociferava di questo cambio già con la terza stagione, ma alla fine la produzione ha voluto lasciare le protagoniste principali. Le anticipazioni della trama sono scontate, in quanto chi conosce il libro sa cosa succederà. Per tutti gli altri basta dire che la storia sarà ancora più matura e adulta, le cui “tinte” saranno ancora più oscure che in passato.

L’amica geniale, la quarta (e ultima) stagione è ufficiale https://t.co/7evQkFp6XB — Sky tg24 (@SkyTG24) March 23, 2022