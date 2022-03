Nicola Savino mette in guardia Ilary Blasi all’Isola: “Si vede tutto!”

Nicola Savino, durante il corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi, ha messo in guardia Ilary Blasi sul suo outfit vertiginoso.

Nicola Savino è stato scelto da Ilary Blasi come opinionista di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Il suo ritorno al format è stato apprezzato e non poco dal pubblico del piccolo schermo che ama il suo essere sempre sul pezzo. Tant’è che stasera ha dimostrato per l’ennesima volta di essere molto attento a quello che accade durante il corso della diretta su canale 5. Per questo motivo, non appena si è accorto di una certa trasparenza, ha subito avvisato la diretta interessata, seppur in maniera ironica e scherzosa.

Nicola Savino ha ammesso in guardia Ilary Blasi all’Isola dei Famosi sulle trasparenze di troppo.

Ilary Blasi avvisata in diretta da Nicola Savino all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi, che durante il corso della diretta avrà senz’altro modo di poter parlare dei primi screzi tra i naufraghi, ha sempre stupito il pubblico del piccolo schermo degli italiani indossando abiti piuttosto stravaganti e quello di questa sera non era di certo da meno.

“Attenta, si vede tutto“ l’ha subito messa in guardia Nicola Savino all’Isola dei Famosi notando che la conduttrice ha scelto di indossare una giacca viola e un pantalone trasparente della tonalità color carne. “Non siamo mica al tg che non inquadrano sotto il busto” ha aggiunto ironico e con tant’altra ironia ha risposto la conduttrice. “Io sotto ho i mutandoni color carne“ ha replicato per poi spostare l’attenzione sulle dinamiche che hanno coinvolto i naufraghi durante il corso di questi giorni dal debutto della nuova edizione dove la fame inizia a farsi a sentire.

Per questo motivo non ha stupito che poco dopo il loro arrivo in Honduras sono subito iniziati i primi litigi tra i concorrenti e le coppie formatesi lunedì scorso sono già in procinto di scoppiare. Questo ed altro durante questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, outfit di Ilary Blasi inclusi ovviamente.

Quelli sanno sempre come stupire il pubblico del piccolo schermo a cui nulla sfugge grazie agli opinionisti della conduttrice.