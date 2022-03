5 curiosità sul successo della serie Uno di noi sta mentendo

Qual è il segreto del successo della serie televisiva Uno di noi sta mentendo (One of Us Is Lying)? Ecco 5 motivi più importanti

Uno di noi sta mentendo (One of Us Is Lying nella versione inglese) ha ottenuto un successo incredibile. Da quando Netflix ha caricato gli otto episodi della prima stagione, il pubblico ha premiato questa produzione, mantenendola in maniera perenne tra le prime dieci in classifica. Il seguito è stato molto elevato anche in Italia e su Instagram sono nati diversi profili fan della serie.

Uno di noi sta mentendo è ambientato in una scuola superiore, negli Stati Uniti d’America. La storia è incentrata sul presunto omicidio di uno studente poco amato all’interno del campus. Molti studenti avrebbero almeno un alibi per eliminarlo ma la polizia concentra le sue attenzioni soltanto su quattro di loro, per diversi motivi che verranno fuori con lo scorrere degli episodi.

I quattro ragazzi, Addi Prentiss, Cooper Clay, Bronwyn Rojas e Nate Macauley condividono il peso delle indagini delle forze dell’ordine. I ragazzi diventeranno molto amici e i colpi di scena impediranno allo spettatore di rilassarsi. Probabilmente, il ritmo che questa serie televisiva riesce a mantenere durante gli otto episodi è uno dei principali motivi del successo dello show, ma ce ne sono anche altri. Eccone cinque!

5 curiosità su Uno di noi sta mentendo

Come abbiamo già fatto per altre serie televisive, oggi ti vogliamo raccontare alcune curiosità su una delle produzioni di maggior successo delle ultime settimane: Uno di noi sta mentendo. Ecco le cinque curiosità che sicuramente non conoscevi su questo show:

La serie è tratta da un romanzo: Uno di noi sta mentendo si basa sul romanzo ‘One of us is lying’, scritto da Karen McManus. La seconda stagione, che andrà in onda l’anno prossimo, sarà tratta dal secondo capitolo ‘One of us is next’.