Isola dei Famosi, Floriana Secondi esplode in diretta: Ilona senza parole

L’isola dei Famosi ha dato vita alla furia di Floriana Secondi che non ha affatto reagito bene di fronte al bacio di Giuda di Ilona Staller. Quest’ultima è rimasta senza parole di fronte alla sua reazione.

L‘Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani e i concorrenti sono entrati già nel vivo del gioco non andando affatto d’accordo tra loro. Questa sera Ilary Blasi ha avuto l’arduo compito di dover comunicare chi tra i suoi naufraghi abbandonerà il gioco e la coppia sfortunata, che ancora non sarà che avrà un’altra chance, è quella formata da Ilona Staller e Marco M.

I due, dopo essere venuti a conoscenza del verdetto del pubblico, hanno dovuto dare il loro bacio di Giuda ad una delle coppie restanti e questo bacio si traduce con un voto per le nomination. La coppia prescelta è stata quella formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi e quest’ultima non ha affatto reagito bene.

Floriana Secondi delusa da Ilona Staller all’Isola dei Famosi

Non appena Ilona Staller all’Isola dei Famosi si è avvicinata a Floriana Secondi, quest’ultima ha reagito malissimo affermando che non aveva alcuna intenzione di accettare un bacio da parte sua in quanto Antonio Zequila ci aveva visto lungo su di lei.

Ilona si è difesa affermando che lei non ha fatto nulla di male nei suoi confronti e non capisce del perché della sua reazione. La concorrente replica che le voleva dare il bacio di Giuda e per lei questo è abbastanza ed in particolare accusa anche Marco M di essere falso.

La coppia eliminata è rimasta senza parole in quanto non si sarebbe mai aspettata una reazione così focosa e passionale da parte loro. “Dovevano votare qualcuno” ha replicato Ilary Blasi, che poco prima è stata messa in guardia da Nicola Savino, che ha trovato alquanto strana la scena che le si è presentata davanti, ma i concorrenti eliminati non sanno ancora che la loro avventura non finisce qui e che continueranno a gareggiare come concorrenti singoli in un’isola lì vicino. Isola che è già abitata da Roger e Johana.