Oroscopo 25 marzo 2022: podio per il Toro, ricaduta per i Gemelli

Capita di perdersi d’animo, a volte sono gli eventi che condizionano il proprio modo di agire. L’esistenza è posta al centro di questo turbinio di fatti ed emozioni, con la logica si può essere razionali, ma è con gli Astri e le Stelle che occorre fare i conti. L’Oroscopo di oggi ha delle previsioni importanti per tutti i segni.

La strada del cambiamento è avviata, siamo nel pieno delle nostre forze per dirigerci verso i sogni predisposti. Non è detto che sia facile, si può cadere, ma ci si può rialzare credendo maggiormente nelle proprie capacità. Se la perfezione non esiste, c’è almeno l’azione governata dalle nostre aspirazioni. Con l’Oroscopo di oggi affrontiamo un tema importante e poi stiliamo la classifica degli sfortunati e dei fortunati.

L’azione è la parola d’ordine dell’Oroscopo di oggi, ma come agire se si è totalmente confusi? Diciamo che i transiti del momento non sono troppo aggressivi. Anzi, questi manifestano degli effetti in parte delicati, ma per alcuni le conseguenze hanno una certa entità. Gli Astri in gioco sono la Luna e Plutone i quali sostano nel segno del Capricorno, generando non poche sorprese.

Innanzitutto, abbiamo per l’organizzatore dello Zodiaco una bella rimonta, ma non solo. Perché la situazione che regna è proprio quella in cui ci sono nuove energie che avanzano nel cielo dei Segni. La Luna rappresenta l’animo e i pensieri più profondi, gli istinti e la sensibilità che governa le Case Celesti.

Dall’altra parte, abbiamo Plutone pianeta della trasformazione e dell’avanzamento diretto alla crescita personale. Un Astro è delicato, e l’altro irruento, ciò causa confusione? In alcuni contesti potremmo avere delle divergenze apparentemente inconciliabili, ma prima o poi le situazioni si sbroglieranno e ci saranno i risultati dei sacrifici fatti.

Lottare ed agire possono far paura, ma una volta entrati in azione, sia i 3 fortunati che i 3 sfortunati, avranno delle grandi soddisfazioni.

Oroscopo: una giornata top per il Toro, finalmente!

Partiamo da una squadra totalmente inaspettata: Toro, Capricorno e Pesci! Chi l’avrebbe mai detto che dopo tane sofferenze, avreste raggiunto il podio? La verità è che qualche volta la fortuna sorride anche a voi, così diversi, ma al tempo stesso unici. Rispettivamente tre segni di terra, ancora terra e acqua, ecco come canalizzerete le vostre energie. Se sei della Vergine sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Toro, deciso ma a volte un po’ troppo assolutista. I tuoi principi sono l’arma vincente di chi sa bene cosa vuole, infatti la Luna e Plutone ti donano quelle energie necessarie per essere ambiziosi sul posto di lavoro. In amore tutto procede tranquillo. Consigli: non pensare che sbagliando allora di conseguenza andrà tutto male, buttati e provaci sempre, le occasioni sono come treni, vanno colte al volo.

Passiamo al Capricorno, l’organizzatore dello Zodiaco, favorito dal Transito in gioco. Questo ti rinvigorisce, specialmente dopo un periodo passato a crogiolarti nei tuoi errori. Non significa che non li farai più, ma ci sono miglioramenti sul piano affettivo. Mentre al lavoro niente ti butterà giù. Consigli: se hai desideri nel cassetto, esprimili a chi ami, potrai stare meglio.

Che dire dei Pesci? Il segno più mistico e profondo è condizionato dal moto, ma è sul piano lavoro che troverà le energie per non buttarsi giù. L’amore ti sta vicino, ma è nelle tue capacità che devi contare. In entrambi i casi dovrai metterti in gioco, accetta le cose che non puoi cambiare. Consigli: sii forte anche se nessuno ti tende una mano, hai già la tua che è ciò che ti serve.

Pessimo cielo per i Gemelli, ci vuole una bella svolta!

Tocca fare i conti con questi tre: Sagittario, Cancro e Gemelli! Che triade di sfortunati, rispettivamente tre Case Celesti di fuoco, aria e acqua, cosa combinate? Diciamo che avete un po’ perso lo smalto che vi contraddistingue, oltre che la voglia di raggiugere i vostri sogni, ecco delle dritte. Al quarto posto c’è l’Ariete che dovrebbe conoscere alcune novità sulla sua condizione.

Iniziamo dall’ottimista dello Zodiaco, il Sagittario. Nuvole all’orizzonte, non ci sono raggi che possano schiarire il tuo cielo. Altro che positività, vedi tutto nero! Che si tratti di amore o lavoro, sei sicuro che oggi andrà tutto male. La Luna e Plutone ti rendono nervoso, perché sei confuso da alcune situazioni. Consigli: evita lo scontro, non è il caso, non hai sempre ragione.

Passiamo al Cancro, sensibile e indeciso sul da farsi. Il moto non ti aiuta, la sicurezza ti manca, e di conseguenza potresti commettere degli errori. In amore il tuo mood sarà spento, con qualche sprazzo di felicità, ma breve. Stessa cosa al lavoro, niente ti darà la spinta che cerchi. Consigli: ritrova te stesso nelle piccole cose, sembrerà scontato, ma la voglia di rinascere è lì che ti aspetta.

Concludiamo l’Oroscopo con i Gemelli, lunatici quanto basta per fare i conti con un Transito che infastidisce. Non tanto al lavoro, quanto in amore avrete a che fare con delle discussioni che fanno parte del passato, e che adesso non chiarite, rischiano di sconvolgervi ulteriormente. Consigli: migliorate il dialogo ascoltando maggiormente gli altri, qualsiasi relazione sia.