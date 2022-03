Test matematica: riesci a risolvere il mistero dei calzini?

Avresti mai pensato che dei calzini potessero mandarti in crisi? Prova a risolvere il test dei calzini e te ne renderai conto

Il calzino è uno degli indumenti più utilizzati, in particolare nei mesi invernali, per tenere caldi i nostri piedi. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i colori e ognuno ha le sue preferenze. C’è chi li abbina per colori, chi li ordina per lunghezza e chi ne prende due a caso ogni mattina, tanto con le scarpe non si vedono. Il test di oggi riguarda proprio i calzini e ti farà sudare parecchio.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori, un passatempo da inserire in pausa pranzo, mentre vai a lavoro in metropolitana o mentre aspetti che arrivi l’autobus. Oltre ad essere un ottimo modo per distrarti, potrai sfruttare questo test di logica e ragionamento per allenare la tua mente e tenere il tuo cervello sempre in attività.

Come abbiamo già detto, il quiz di oggi riguarda dei calzini. Ecco il testo del problema da risolvere: in un cassetto ci sono sei paia di calzini blu, due rosa, tre verdi, due gialli e quattro neri. Sei al buio e non hai la possibilità di accendere la luce. Quanti calzini dovrai prendere dal cassetto per essere sicuro di averne scelti due dello stesso colore? Riesci a dare una risposta in pochi minuti? Sappiamo che non è facile ma dovrai mettere da parte l’istinto e valutare attentamente ogni dettaglio. Tanto c’è sempre la soluzione.

La soluzione del test

Con questo test di logica e ragionamento abbiamo provato a metterti in difficoltà e probabilmente ci siamo riusciti. Tra poco potrai leggere la soluzione dell’enigma e scoprire se la tua risposta è corretta oppure no. Nel primo caso, è d’obbligo sottolineare la tua bravura. Qualora non fossi riuscito a dare una risposta o non dovesse essere corretta, non scoraggiarti. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di fare un po’ di pratica.

Ecco la soluzione: nel cassetto ci sono calzini di cinque colori diversi. Per trovarne almeno due dello stesso colore, dunque, bisogna prenderne sei.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai risolto il problema o sei andato in tilt?