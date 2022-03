Il gesto del Principe Harry che ha fatto infuriare la Royal Family

I rapporti tra il Principe Harry e la Royal Family sono ai minimi termini. Il secondogenito di Diana stavolta ha superato ogni limite: ecco tutti i dettagli di questa spinosa vicenda

I rapporti tra il Principe Harry e i suoi parenti non sono più gli stessi da quando ha deciso di assecondare le volontà di sua moglie e ha lasciato il Regno Unito. È accaduto tutto all’inizio del 2020, quando il mondo stava per entrare nel tunnel della pandemia. I Sussex si sono trasferiti in Canada, dove hanno avuto diversi problemi legati alla protezione della propria privacy.

Per questo motivo hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi la coppia vive in una splendida villa nella lussuosa zona di Montecito, dal valore di circa 14 milioni di dollari. Da quel momento, dunque, i rapporti tra Harry ed il resto della Royal Family hanno iniziato a rovinarsi, complice anche la decisione del Principe Carlo di privare suo figlio della scorta reale. La decisione è stata confermata anche dalla Regina Elisabetta in persona.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, pare siano serviti a poco gli incontri con suo fratello e suo padre, avvenuti negli ultimi due anni in occasione di eventi pubblici. Anzi, sembra proprio che la situazione peggiori col passar del tempo. Ultimamente Harry ha fatto un gesto molto forte, irritando non poco i suoi parenti. In Inghilterra non si parla d’altro, scopriamo insieme cosa ha combinato il marito di Meghan Markle.

Harry preferisce l’Olanda alla commemorazione del nonno

Il 29 marzo è prevista la commemorazione in onore del Principe Filippo. L’evento avverrà presso l’abbazia di Westminster ma il Principe Harry non ci sarà. Non avendo più ruoli ufficiali all’interno della Royal Family, Harry non ha più diritto alla scorta reale. Secondo un suo portavoce, il principe non si sentirebbe sicuro e non sarebbe intenzionato a partecipare a questo evento senza una scorta adeguata.

Harry si recherà regolarmente in Olanda a metà aprile per gli Invictus Games, un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti. L’evento inizierà il 16 aprile e terminerà il 22 dello stesso mese. Un vero e proprio schiaffo a sua nonna, che avrebbe voluto riabbracciare suo nipote e avrebbe chiesto più volte ai Sussex di partecipare per conoscere la piccola Lilibet Diana.

Non sarà così, l’anziana sovrana dovrà aspettare ancora. Probabilmente potrà vedere per la prima volta la sua nipotina in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino, previste per il mese di giugno. Secondo fonti provenienti da Buckingham Palace, Sua Maestà avrebbe appreso la notizia appena un quarto d’ora prima dell’annuncio ufficiale da parte di Harry. Uno sgarbo che difficilmente gli sarà perdonato.