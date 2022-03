Isola dei Famosi, naufraga sbotta in diretta: “Viola il regolamento, è un privilegiato”

All’Isola dei Famosi non mancano mai i colpi di sena: la naufraga più discussa si è ribellata in diretta lanciando gravi accuse ad un suo compagno di viaggio, spiazzando Ilary Blasi e i suoi due opinionisti.

L’Isola dei Famosi è iniziata da nemmeno da una settimana e le dinamiche tra i concorrenti sono più vive e attive che mai. Tant’è che durante il corso della diretta di ieri su canale 5, Ilary Blasi è rimasta senza parole di fronte ad una confessione di una delle sue naufraghe che ha sbottato in diretta contro uno dei suoi compagni di viaggio.

L’accusa è davvero pesante in quanto ha rivelato che il suo compagno di viaggio avrebbe violato il regolamento fornito loro dalla produzione quando si trovavano in albergo. Floriana Secondi ha accusato Nicolas Vaporinis di aver violato il regolamento e di aver ricevuto un trattamento di favore da parte della produzione in quanto gli avrebbero concesso alcuni privilegi a lei negati.

Floriana Secondi una furia all’Isola dei Famosi: l’accusa è gravissima

Floriana Secondi, che ieri ha reagito malissimo al bacio di Giuda di Ilona Staller, ha accusato Nicolas Vaporinis di aver violato il regolamento prima di approdare all’Isola dei Famosi in quanto è convinta che lui avesse con sé in camera, a differenza di lei e degli altri concorrenti, un telefono cellulare con cui poter restare in contatto con i suoi cari, ma non solo.

La naufraga ha anche rivelato di aver richiesto alla produzione diversi oggetti perchè avrebbe subito una delicata operazione, ma le sarebbero stati negati mentre all’attore avrebbero concesso di poter tenere il rasoio. “Ha potuto tenerlo per alcune esigenze mediche“ è subito intervenuto Alvin, l’inviato di quest’anno, che ha provato a tacere la polemica affermando che non gli sembrava il caso di parlare dei problemi di salute dell’attore durante il corso della diretta.

“Floriana, l’Isola inizia quando sbarcate qui, non in albergo” ha replicato Ilary, mentre Nicolas ha autorizzato la produzione a cercare un telefono nella sua valigia e se mai dovesse saltare fuori è pronto ad abbandonare il programma, mentre in caso contrario ha chiesto a lei di lasciare il gioco.

“Figurati, te lo avranno già tolto dalla valigia“ ha sbottato lei.