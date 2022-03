By

Isola dei Famosi, grande esclusa dalla famiglia Rodriguez: Cecilia vuota il sacco e spiega il motivo della presenza dei Rodriguez nello show

In ogni Isola dei Famosi che si rispetti c’è un membro della famiglia Rodriguez. A parlarne diffusamente è una degli esponenti di spicco, la bellissima Cecilia sorella di Belen e di Jeremias. Proprio quest’ultimo è sull’isola assieme al papà Gustavo per questa inedita formula delle coppie che gareggiano su un isolotto separato rispetto ai concorrenti single. Cecilia, che è anch’essa una ex partecipante, ha parlato di questa sua esperienza “familiare”, ma anche della situazione della sorella Belen con Stefano De Martino.

I due, infatti, sono tornati insieme e Cecilia dà un’ulteriore conferma. Che in ogni caso non serviva. La showgirl argentina è stata intervistata da “NuovoTv”, dove ha parlato anche della partecipazione dei suoi familiari al grande reality di Canale 5. “Non è vero che mia sorella è una mangiauomini. Si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini.

Cecilia Rodriguez e i suoi familiari all’Isola dei Famosi: arriva l’importante chiarimento

Però la sua vita è questa e deve fare quello che sente fin quando non troverà l’uomo giusto”. Una strenua (e sicuramente comprensibile) difesa della sorella. “Parliamo di sentimenti, ma può aver sbagliato a scegliere qualche volta. E’ una donna molto forte, e poi ben vengano i cambiamenti”. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, il pensiero della sorella minore di Belen è molto chiaro. “Manca solo mia mamma Veronica – ha detto Cecilia – volevano mio padre e mio fratello”.

Una spiegazione che la modella ha voluto dare anche attraverso le storie di Instagram. In sostanza ha spiegato che sull’Isola sono andati il fratello e il padre perché sono stati invitati dalla produzione. Lo scopo del post, in sostanza, era di chiarire che nessuno di loro si era proposto per partecipare al grande reality di Canale 5, iniziato lo scorso 19 marzo.