Isola dei Famosi daytime 24/3/22, il naufrago perde le staffe: “É pazza, non ci si può parlare!”

All’Isola dei Famosi il naufrago di Ilary Blasi ha perso le staffe con la sua compagna di viaggio e non le ha di certo mandate a dire. La tensione tra i due concorrenti è alle stelle.

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare in onda sul piccolo schermo degli italiani questa sera su canale 5 e per questo motivo è bene sapere che cosa è successo nel daytime trasmesso oggi che sicuramente sarà argomento di discussione durante la diretta con Ilary Blasi.

La tensione tra i naufraghi, nonostante quest’avventura sia iniziata soltanto da pochi giorni, inizia a farsi sentire e tra due concorrenti sono volati stracci. I due non se lo sono di certo mandate a dire, in quanto uno dei due ha accusato l’altro di fare del vittimismo e quest’ultimo non ha fatto reagito bene. Di chi stiamo parlando?

Di Floriana Secondi e Nicolas Vaporinis che all’Isola dei Famosi se ne sono detti di tutti i colori.

Floriana Secondi e Nicolas Vaporis ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Floriana Secondi, che durante il daytime dell’Isola dei Famosi trasmesso ieri l’abbiamo vista litigare con Antonio Zequila, ha accusato tutti i suoi compagni di viaggio di essere dei privilegiati perchè non sono legati a nessuno a differenza sua.

Nicolas Vaporinis le ha invece fatto notare che si tratta di un gioco e che lei sta trasformando l’intera situazione in maniera più tragica del previsto, ma lei non ha affatto reagito bene accusandolo di essere falso ed un grande attore.

“E’ pazza, non ci si può parlare“ ha sbattuto lui. “Sta facendo il suo show” ha poi aggiunto, non gradendo i toni utilizzati dalla sua compagna di viaggio che è convinta di essere vittima di un’ingiustizia e sicuramente Ilary Blasi questa sera avrà modo di approfondire la questione.

Non è nemmeno passata inosservata la scenata di gelosia di Alessandro nei confronti di sua madre Carmen Di Pietro. Secondo il giovane concorrente, sua madre si spoglierebbe troppo e cadrebbe nel ridicolo indossando un reggiseno in testa come elastico. Lei non ha affatto gradito, rivelando che non sopporta essere ripresa da lui.