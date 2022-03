A Uomini e Donne Ida Platano ha esagerato e quel dettaglio ha catturato l’attenzione di tutti gli utenti della rete. Tu lo hai notato?

Uomini e Donne prosegue la messa in onda della fine della conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La storia tra i due è giunta al capolinea e lei ha deciso di lasciarsi il tutto alle spalle.

Il giovane cavaliere però ha ammesso di sentirne la mancanza e se lei vuole di continuare a conoscersi. Per la dama però non ha senso mandare avanti la loro conoscenza se da parte sua non c’è amore, nonostante si conoscano da 30 giorni circa.

Tina Cipollari è dalla parte del ragazzo e accusa la dama di essere estremamente pesante, in quanto dovrebbe godersi il presente senza dare troppo pensiero al futuro che mai come in questi anni si fa sempre più incerto.

Gianni Sperti, invece, è dalla parte della Platano ed appoggia la sua scelta, ma interviene anche Armando con cui Alessandro ha una discussione in studio che fa sbroccare Tina. Anche perchè è impossibile non notare il dettaglio di Ida.

Il dettaglio su Ida Platano non sfugge a Uomini e Donne

Armando Incarnato accusa Alessandro, che è stato bastonato anche dal corteggiare della nuova tronista di Uomini e Donne, di utilizzare Ida come personaggio soltanto per ottenere una certa popolarità.

Secondo Tina Cipollari, invece, Incarnato non ha il senso della realtà in quanto si sta parlando di una dama del Trono Over e non di certo di Jennifer Lopez. L’opinionista accusa la dama di essere l’unica colpevole del modo in cui stanno andando le cose in quanto ha permesso ad Armando di insinuare più volte dubbi, senza muovere un dito, su Alessandro.

Per Tina, la migliore amica di Gemma è pesante e per questo motivo si è chiesto agli autori di modificare il suo nome sulla targhetta. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti della rete, ma tu lo avevi notato? Poco più in alto trovi un frame proveniente proprio da quel momento, così da recuperare il dettaglio di Ida Platano a Uomini e Donne.