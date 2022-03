Alfonso Signorini sgancia la bomba: “Jessica a differenza delle sorelle..”

“Jessica a differenza delle sorelle…“: Alfonso Signorini sgancia la bomba

Alfonso Signorini può godersi finalmente le sue meritate vacanze. Il conduttore ha dovuto tenere banco alla più lunga edizione mai registrata del Grande Fratello Vip: sei mesi di trasmissione.

Alla fine di questa interminabile corsa, la vincitrice è Jessica Selassié, la maggiore delle sorelle e principesse etiopi.

E’ tempo di bilanci per Alfonso che, ospite a Tv, Sorrisi e Canzoni, commenta questa esperienza e rivela quali sono stati i momenti più duri e quelli più emozionanti.

Ecco, però, che sgancia una bomba sulle sorelle Selassié, ma scopriamo cosa è accaduto

Alfonso Signorini confessa la bomba: “Jessica a differenza delle sorelle“

Alfonso Signorini, ospite a Tv, Sorrisi e Canzoni, rivista per la quale fece il direttore per un periodo, rivela cosa pena di questa lunghissima edizione.

Parte dal principio e analizza ogni momento scomodo e bello che è avvenuto all’interno delle quattro mura della Casa di Cinecittà.

Da dove iniziare a commentare se non dalla vincitrice di questa sesta edizione, Jessica Selassié. Nonostante i loro flirt nella Casa, Barù sceglie di passare la sua domenica con qualcun altro.

Alfonso spiega per quale motivo la maggiore delle Princesse abbia vinto, nonostante non fosse minimamente la favorita all’inizio.

“Il pubblico ha le idee più chiare di quello che pensiamo. Jessica non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata, vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale” rivela in conduttore e sgancia la bomba: “A differenza delle altre sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mia perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare in sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo“.

Nonostante Signorini abbia provocato le sorelle Selassié, poi aggiunge durante l’intervista: “E poi la cotta non corrisposta con Barù ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico“.

Ma vediamo il quadro completo di questa sesta edizione: com’è stato, se è piaciuto e quale è stato il feedback dal pubblico.

“Questa è stata un’edizione diversa, più imprevedibile. C’erano tanti personaggi forti e si sono sviluppati temi e dinamiche inaspettati“: commenta Alfonso.

Il conduttore aveva una sola, ma grande missione. Scegliendo Manuel Bortuzzo come concorrente è riuscito a far entrare nelle case degli italiani il tema della disabilità.

“Missione compiuta, ma mai sarei immaginato che si sarebbe innamorato così profondamente di Lulù, la ragazza più pazza della Casa“: rivela sorpreso Alfonso e aggiunge: “O che Alex Belli sollevasse il tema dell’amore libero che ha tenuto banco per mesi”.

Insomma, è stata un’edizione ricca di sorprese e le dinamiche sono proprio partite dai concorrenti stessi.

Il feedback dal pubblico e le accuse di razzismo per Katia Ricciarelli

Per quanto riguarda il pubblico, Signorini racconta: “Poi ci sono gli espedienti: ho inserito per la prima volta quest’anno l’intervista faccia a faccia con Manuel, una cosa che non è mai stata fatta prima. In apparenza non c’entrava nulla con il programma, invece ha avuto un picco di ascolti. Il pubblico mi è venuto dietro e questo ti dà la forza e padronanza“.

Ma passiamo alla parte della medaglia più ostica: le accuse di razzismo fatte a Katia Ricciarelli. Ricordiamoci che quando questo avvenne, Alfonso decise di entrare proprio nella Casa per rispristinare l’ordine nel gioco.

“Katia è stata accusata di essere razzista, perché ha detto alle Princesse Selassié frasi come ‘Tornatevene a casa vostra‘. Io conosco Katia da 30 anni. Fu la prima a firmare una petizione internazionale negli anni ’80, mentre era a New York per cantare la ‘Tosca’ al Metropolitan, affinché la soprano Shirley Verrett venisse reintegrata nel ‘Macbeth’, dal quale era stata esclusa perché di colore” confessa il direttore di Chi.

Alfonso, conoscendo sinceramente la Ricciarelli, non ha trovato un motivo valido per eliminarla dal gioco. Nonostante il pubblico non fosse d’accordo, il conduttore ha seguito la sua linea ammettendo nell’intervista: “Quando succedono queste cose ci resti male“.

Anche questa sesta edizione del GF Vip è stata un successo. Alfonso Signorini riesce sempre nel suo lavoro e sa come approcciarsi ad ogni tipo di indole.

Che piaccia o meno, Alfonso è il re del gossip.

Il conduttore sgancia la bomba sulle Selassié, ma sono parole coerenti e giuste