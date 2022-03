La pupa e il secchione 2022: Barbara D’Urso sceglie l’ex vippona? Ecco chi arriva

La Pupa e il Secchione è pronto ad accogliere una nuova concorrente e Barbara d’Urso sembrerebbe aver puntato su un’ex vippona di Alfonso Signorini. Ecco chi potrebbe approdare martedì sera su Italia 1.

La Pupa e il Secchione ha dovuto fare i conti con un secondo abbandono durante il corso di questa nuova edizione. Il primo è stato quello di Paola Caruso che a causa di alcuni problemi di salute non ha appunto fare il suo esordio all’interno del programma e l’ultimo è quello di Flavia Vento che dopo soli 8 giorni di permanenza ha deciso di lasciare il progetto.

Barbara d’Urso è corsa ai ripari è a Pomeriggio 5 ha rivelato che è stata subito chiamata una Pupa pronta ad entrare in gioco in modo tale da permettere ad Aristide di poter proseguire con il suo percorso all’interno della trasmissione, ma chi è lei?

La bella conduttrice partenopea ha dato qualche indizio sulla sua identità e tra tutte sembrerebbe aver puntato sull’ex concorrente di Alfonso Signorini. Direttamente dal Grande Fratello Vip potrebbe arrivare Lei!

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso sceglie Lei!

La Pupa e il Secchione tornerà sul piccolo schermo degli italiani, dopo la lite tra Mila Suarez e Soleil Sorge, con una protagonista, ma chi sarà? Ecco gli indizi che ha fornito Barbara d’Urso durante un recente appuntamento di Pomeriggio 5:

“Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv” ha esordito la conduttrice e quando le si chiede se è un personaggio noto lei risponde così: “Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte“ ha confermato, rivelando che si tratta di un personaggio noto. “Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve” ha aggiunto, dando maggiori informazioni sulla sua identità. “Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima” ha specificato.

“Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera“ ha poi concluso facendo nascere negli utenti della rete il dubbio che lei possa essere Francesca Cipriani, da poco reduce dall’esperienza dal GF Vip.