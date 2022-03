Test di logica: hai capito qual è il numero mancante?

Trova il numero mancante e risolverai il test di oggi. Avrai bisogno di ragionare bene e disporre di molta pazienza per arrivare al traguardo

Dove ci sono i numeri solitamente dovrebbe esserci molto ordine, purtroppo non è sempre così, soprattutto per quelle persone che hanno odiato la matematica sin dal primo “incontro” con questa materia. C’è chi aveva gli incubi già con la tabellina del 7 e poi ha fatto di tutto per evitare di avere a che fare con numeri e formule. Ma oggi non sarà così perché i protagonisti di questo test sono proprio i numeri. Anzi, un solo numero, quello mancante.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica e non si ispira a nessuna teoria. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche attimo di distrazione, al riparo dalla routine di tutti i giorni. Inoltre, oltre ad essere un buon passatempo, questo test ti permetterà di restare sveglio e attivo, vedrai che i benefici arriveranno immediatamente.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo alcuni triangoli che contengono delle cifre. Una di queste ha il punto interrogativo: qual è la cifra mancante? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Almeno provaci, mal che vada, c’è sempre la soluzione!

La soluzione del test

Hai capito qual è il numero mancante? Tra poco potrai scoprirlo ma è probabile che tu abbia già dato la risposta. In questo caso, è obbligatorio farti i complimenti, non era per niente facile. In caso contrario, non aver paura. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di allenarti con maggiore frequenza. Adesso scorri il testo e scopri la soluzione del test.

Il numero mancante è 4. Bisogna moltiplicare i numeri negli angoli in basso presenti in ogni triangoli, poi sottrarre quello nel vertice in alto. In questo modo otterrai il numero centrale.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato la soluzione o hai avuto bisogno di consultare prima la soluzione? Il problema del numero mancante ha mandato in crisi moltissime persone ma siamo certi che tu sia riuscito a rispondere in meno di un minuto.