Royal Family: Meghan Markle e l’abito della discordia

Meghan Markle è sempre stata molto attenta alle questioni legate alla moda. La Duchessa di Sussex ha spesso lanciato importanti messaggi attraverso gli abiti indossati

Meghan Markle e la moda, un amore nato tantissimi anni fa e destinato a non finire mai. La moglie di Harry ha sempre ammesso la sua passione per la moda e per gli abiti pregiati. In diversi eventi pubblici, la Duchessa di Sussex ha rubato le attenzioni di tutti attraverso abiti e gioielli bellissimi. Da anni sul web c’è chi si divide tra lei e Kate in una gara a chi risulti la più elegante ogni volta che partecipano ad un evento insieme.

Anche se a volte gli abiti indossati da Meghan hanno fatto discutere. Come quella volta a New York City, quando l’ex attrice statunitense indossò dei vestiti molto costosi ad un evento organizzato in una scuola di periferia, in mezzo a ragazzi che vivevano (e vivono ancora) disagi fortissimi dal punto di vista economico. Un errore di distrazione, probabilmente, che i suoi detrattori non le hanno mai perdonato.

Ma l’ex stella di Hollywood ha spesso lanciato anche messaggi positivi attraverso i suoi vestiti, indossando capi composti da materiali riciclabili. La sua lotta a favore dell’ambiente è nota da tempo. Ultimamente in Gran Bretagna ha fatto molto discutere un vestito indossato da Meghan Markle e alcune sue dichiarazioni un po’ troppo ambigue. Cosa ha combinato questa volta la Duchessa di Sussex? Scopriamolo insieme.

L’esperta: “L’abito di Meghan? Un terribile malinteso”

Alcuni giorni fa è stato celebrato presso l’Abbazia di Westminster il Commonwealth Day. È stata l’occasione per onorare la Regina Elisabetta e per riunire alcuni membri della Royal Family. A causa della pandemia, questa manifestazione non è stata celebrata lo scorso anno. L’ultima volta che si è tenuta c’erano anche Harry e Meghan. L’ex protagonista di Suits fece discutere a causa del suo abito e di alcune dichiarazioni, considerate molto ambigue dalla stampa locale.

Ma veniamo ai fatti. La duchessa indossò un abito verde, confezionato per lei dalla stilista Emilia Wickstead. Secondo Christine Ross, editor del blog ‘Meghan’s Mirror’, quell’abito fu scelto per un motivo molto preciso. Meghan voleva mandare un messaggio proprio alla sua stilista. Alcuni giorni prima, la Duchessa di Sussex aveva definito “semplice” l’abito indossato il giorno del suo matrimonio, disegnato proprio dalla Wickstead.

In molti pensarono che quell’aggettivo fosse dispregiativo e invece non era così. La Markle aveva apprezzato molto il suo vestito e aveva voluto onorare la stilista indossandone un altro in occasione del Commonwealth Day, smentendo quindi le voci su un presunto litigio con la nota stilista. Sono passati due anni ma finalmente è stato smontato un caso del quale si continuava a discutere in Inghilterra.