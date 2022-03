Il cantante mascherato: web in rivolta, il caso SoleLuna non convince

Il cantante mascherato ancora una volta ha creato non poche polemiche tra il pubblico della rete indignate per il percorso di SoleLuna.

Il cantante mascherato è tornato sul piccolo schermo degli italiani per la semifinale che ha creato non poche polemiche tra i telespettatori. Il motivo?

Ad essere eliminato durante il corso di questa semifinale sono state le due nuove maschere de La Gatta, impersonata da Eleonora Giorgi, e il Gatto, che questa volta ha visto Gabriele Cirilli prendere il posto di Edoardo Vianello che ha deciso di abbandonare la trasmissione.

A proseguire con il suo percorso verso la finale del cantante mascherato è stata la maschera di SoleLuna, che per gli utenti della rete è chiaro più che mai chi si nasconda dietro la maschera e non comprendano come mai faccia ancora parte del gioco.

Pubblico indignato contro Il cantante mascherato: il caso SoleLuna

Il cantante mascherato ha visto il ritorno in scena di un ex concorrente e le polemiche non sono mancate e non per questo motivo.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, a vincere la sfida è stato SoleLuna, una delle maschere più contestate di questa edizione in quanto secondo gli utenti della rete al suo interno si nasconde Cristiano Malgioglio e lo avevano intuito sin dal primo episodio, per la conferma ci vorrà la messa in onda della finale, e quest’ultimo stava perdendo al televoto social e gli utenti della rete non comprendono come abbia potuto accedere alla finale di quest’edizione. Edizione che non ha fatto particolarmente breccia nel cuore dei telespettatori.

A testimoniarlo sono stati gli ascolti, non paragonabili a quelli precedentemente collezionati, e le numerose critiche che hanno contestato di volta in volta le scelte dei giudici che non sono stati particolarmente apprezzati dagli utenti della rete convinti che abbiano mandato avanti nel gioco le maschere sbagliate come ad esempio SoleLuna non rispettando il reale sentimento del gioco.

La finale del cantante mascherato andrà in onda venerdì prossimo e vedremo se i sospetti del pubblico si sono rivelati essere veri o meno. La prossima edizione del programma, intanto, sembra essere ancora in bilico.