Anticipazioni Amici 2022: colpo di scena, ecco chi abbandonerà la scuola

Questa sera un nuovo appuntamento in prime time con il Serale di Amici. Maria De Filippi ha deciso di invitare un ospite speciale

Arriva un altro sabato e con esso l’appuntamento più atteso dai fan di Maria De Filippi e del suo super talent. Amici andrà in onda come ogni sabato per il famoso “serale” che ci porterà lentamente verso la finale di maggio e la proclamazione del vincitore di questa edizione. La puntata di questa sera sarà l’occasione per un ospite speciale, ma bisogna andare con ordine. Come i fan del programma sanno, la trasmissione è stata già registrata giovedì, quindi tutto è già accaduto e le decisioni sancite.

Per quello che si, si prosegue con la gara tra le tre squadre, e c’è stato un altro eliminato. In più, due concorrenti sono a rischio esclusione, ma non si sa ancora chi sarà ad uscire. Anche in questa edizione, infatti, i due allievi in “ballottaggio” conosceranno il loro destino soltanto una volta che saranno tornati nella casetta, per non anticipare nulla al pubblico.

Amici, il “serale”: l’eliminato di questa sera è clamoroso

Noi abbiamo comunque il nome dell’eliminato della serata, per questo se non volete un grosso spoiler non leggete oltre. A uscire dal talent è stato Calma, che ha perso il ballottaggio e dovrà lasciare definitivamente la scuola. Ma come è andata la trasmissione? Si è partiti con la sfida tra la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che si è scontrata con quelle di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

L’ospite speciale è stato Irama, uscito proprio dal talent di Canale 5, che ha anticipato l’uscita del suo nuovo disco. “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Chiaramente resta il dubbio su chi sarà il prossimo a uscire. Tutto lascia pensare che toccherà a Crytical. Si tratta solo di voci provenienti dalla rete, ma gli indizi portano tutti alla sua clamorosa eliminazione.