Oroscopo 26 marzo 2022: top Aquario, un vero flop il Cancro!

Smettiamola di guardare a terra, alziamo gli occhi al cielo, perché le Stelle e gli Astri vogliono dirci qualcosa. L’Oroscopo è un buon punto di riferimento, da interpretare certo, ma avere qualche consiglio e dritta in più non fa mai male, specialmente in questo periodo.

Si tratta di una fase particolare, perché dopo aver vissuto una serie di cambiamenti interiori ed esteriori, risulta fondamentale trovare il punto della situazione. L’Oroscopo di oggi è pronto ad analizzare la situazione che aspetta alle Case Celesti, evidenziando nello specifico le previsioni di alcuni. Stiamo parlando dei fortunati e degli sfortunati! Prepariamoci a nuove meravigliose idee, perché gli Astri sono in fermento.

Basta una parola per capire il fulcro del discorso che gira attorno l’Oroscopo della giornata. Si tratta di mantenere la calma! Ebbene sì, non soltanto facendo riferimento al fatto che non bisogna innervosirsi, ma anche tenendo conto di altri aspetti. Mantenere una certa tranquillità serve anche per contenere l’entusiasmo, non che questo sia negativo, ma bisogna prepararsi bel modo migliore agli eventi in arrivo.

La verità è che stanno per arrivare, specialmente nel fine settimana, delle novità che riguardano la sfera intellettiva dei segni. Mercurio è come sempre un grande protagonista, e darà forza e vigore al pensiero, ma non in tutti i casi le idee saranno così brillanti.

In certe situazioni si può anche essere distruttivi. L’obiettivo è quello di raggiungere il fronte delle proprie aspirazioni, ma per farlo bisogna controllare le proprie pulsioni. Tra i fortunati e gli sfortunati, c’è chi domina meglio queste sensazioni, ma non è detto che le scelte poste in essere siano le migliori.

Cari segni, preparatevi ad un’ondata di cambiamenti, quindi iniziamo con i fortunati, e poi passiamo ai malcapitati.

Oroscopo: brillante come l’Aquario, non c’è nessuno!

Senza perderci in chiacchiere, possiamo confermare che il genio e la follia dell’Aquario si manifestano in pieno, senza remore. Stesso discorso per l’energia inarrestabile dell’Ariete, e dell’eleganza della Bilancia. Tre segni d’aria, fuoco e ancora aria, ecco come canalizzeranno le loro energie. Le idee e la voglia di agire non manca, ma ci vuole qualche consiglio. Se sei dei Gemelli sei al quarto posto e dovresti conoscere alcune novità sul tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal folle e bonaccione Aquario, sei al top delle tue energie. Diciamo che Mercurio ti darà delle belle idee sul fronte lavoro, perché ti metterai in gioco come mai. Mentre in amore le cose proseguiranno con il loro corso. Consigli: sentirai la necessità di andare lontano, per soddisfare i tuoi desideri di scoperta, fallo con chi ami, avrai giovamento.

Passiamo all’Ariete, il combattente nato che non perde una sola sfida. Diciamo che il pianeta potrebbe favorire parte dei tuoi progetti rinvigorendoli con tanta originalità. Sfrutta questa situazione accogliendo nuove proposte di lavoro. Mentre in amore dai più spazio a chi ami, c’è chi si sente trascurato dalla tua voglia di mangiarti il mondo. Consigli: non perdere la forza che possiedi, ti servirà.

Che dire della Bilancia? Raffinata e socievole come sempre. L’Astro in gioco all’inizio ti confonderà, ma sarà quando poi vedrai delle grandi soddisfazioni a lavoro che capirai che gli sforzi fatti erano necessari. In amore sta per arrivare una bella sorpresa. Consigli: passa del tempo a rilassarti, ogni tanto hai bisogno di staccare la spina dal resto del mondo.

Pessimo cielo per il Cancro, e non solo!

Dobbiamo fare i conti con una situazione tragica per questi tre: Toro, Scorpione e Cancro! Tre segni di terra, acqua e ancora acqua, perché ricadete sempre negli stessi errori? Perché siete confusi e la calma in questo momento, non sapete proprio cosa sia! Ecco delle dritte che vi saranno utili. Se sei dei Pesci sei il prossimo e dovresti approfondire alcuni aspetti del tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Toro, deciso ma inflessibile. Avere dei principi che ti dominano è una grande qualità, ma la flessibilità serve, soprattutto in amore, ne hai di bisogno! Al lavoro ci sono nuove situazioni, impara a metterti in gioco una volta per tutte. Consigli: Mercurio potrebbe farti venire delle riflessioni importanti, non avere paura, affronta quello che accade, è la vita.

Passiamo allo Scorpione, velenoso quanto basta per non conoscere la calma. Amore e lavoro ti portano tensione, allora ti viene spontaneo chiederti: “dove posso trovare giovamento?” Ovviamente, non chiuderti in te stesso, peggiorerai le cose. Il pianeta darà i suoi frutti, abbi fiducia. Consigli: stai con chi ti fidi, anche se di nessuno, sforzati, questa crescita deve avvenire, e parte da te.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Cancro, sempre più empatico e permaloso. Nel tuo caso l’Astro neanche ti tocca, perché le emozioni di sfiducia, prenderanno il sopravvento. I disagi al lavoro influenzano negativamente la sfera amorosa. Consigli: essere criticati non è un problema, dire ciò che si pensa neanche, impara ad ascoltare senza avere paura dei giudizi, perché sono questi che fanno crescere se costruttivi.